РФ угрожает атаковать коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине

Россия пригрозила сбивать коммерческие западные спутники за помощь Украине / Фото ua.depositphotos.com

Представитель Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов заявил, что Россия может рассматривать западные коммерческие спутники как свои законные цели, если их используют для помощи Украине в войне.

"Квазигражданская инфраструктура может стать законной целью для ответного удара. Из-за действий Запада возникают неоправданные риски для мирной деятельности в космосе и многочисленных социально-экономических процессов на Земле, от которых зависит благосостояние людей, прежде всего в развивающихся странах", - заявил Воронцов, который является заместителем директора департамента по нераспространению и контролю вооружения МИД РФ, передает ТАСС.

Как известно, для Украины чрезвычайно важную роль играет система спутниковой связи Starlink от компании SpaceX.

Кроме того, Фонд Сергея Притулы приобрел спутник за деньги, которые украинцы собрали на Байрактары. ВСУ получили доступ к информации из группировки спутников финской компании ICEYE более чем на год, а также полный доступ к одному из спутников до окончания срока его функциональности на орбите.

Напомним, 14 октября стало известно, что компания Илона Маска SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать услуги Starlink в Украине. В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

Позже американский миллиардер Илон Маск заявил, что SpaceX не отключила бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

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