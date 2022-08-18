'Бавовны' будет много: фонд Притулы приобрел спутник для ВСУ

Фонд Сергея Притулы купил для ВСУ спутник / Фото: telekritika.ua

Украинские защитники получат доступ к спутниковым снимкам и смогут их использовать при планировании оперативных операций. Фонд Сергей Притулы приобрел спутник за деньги, которые украинцы собрали на Байрактари. Об этом Притула заявил в своем видеообращении.

600 млн грн были потрачены на приобретение доступа к базе данных спутниковых снимков.

"Украинцы, вы космос! Мы купили спутник. Но это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании ICEYE. Этот доступ мы выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. "Бавовны" будет много", - сказал Притула.

Притула заверил украинские власти, что они могут давать новые задачи. Кроме того, он поблагодарил всех украинцев, которые присоединились к сбору средств.

"Я не знаю таких случаев в истории, когда народ от старого до малого скинулся деньгами и купил для государства спутник ... Мы будем сражаться с вами (оккупантами - Главред) на суше, на море, в воздухе, а отныне и в космосе", - добавил Притула.

"Народный Байрактар"

Напомним, 22 июня волонтер и шоумен Сергей Притула объявил всенародный сбор средств на покупку трех беспилотников Bayraktar для нужд Воздушных сил ВСУ.

За сутки украинцы собрали 296 миллионов гривен, что с дополнительным взносом фонда Притулы эквивалентно двум БПЛА.

Всего за 4 дня украинцы смогли собрать 600 миллионов гривен для приобретения четырех таких беспилотников.

Компания Baykar заявила, что бесплатно передаст три беспилотника Bayraktar TB2 Вооруженным Силам Украины.

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