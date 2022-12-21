Оккупант 5 раз пытался бежать из армии РФ: в плен защитникам Украины сдался отъявленный дезертир

Россиянина мобилизировали и хотели отправить на "мясо". Он неоднократно сдавал оружие и отказывался воевать. Но его ловили и снова отправляли на войну.

Россиянин попал в плен к украинским силам обороны и остался жив / Скриншот видео СБУ

В украинский плен попал российский оккупант, который пять раз пытался бежать из армии РФ, но его находили и возвращали обратно. Захватчик остался жив благодаря тому, что сдал оружие и сдался.

Как сообщает пресс-служба СБУ, россиянина мобилизирвали и пытались отправить на "мясо".

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я, осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", – рассказал пленник сотрудникам Службы безопасности Украины.

В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив.

"Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит, – пытались сбежать из своих подразделений", – добавили в СБУ.

СБУ призвала российских захватчиков обращаться на "горячую линию" +380936886888, чтобы сдаться в плен. Там можно получить подробную инструкцию относительно того, как остаться в живых.

Как сообщал Главред, ранее ВСУ захватили в плен российского оккупанта, который думал, что воюет с Польшей в Украине.

Также Вооруженные силы Украины взяли в плен российского оккупанта с перебитыми ногами. Захватчик прятался под кроватью в одном из разрушенных домов.

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