glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупант 5 раз пытался бежать из армии РФ: в плен защитникам Украины сдался отъявленный дезертир

21 декабря 2022, 07:18
Россиянина мобилизировали и хотели отправить на "мясо". Он неоднократно сдавал оружие и отказывался воевать. Но его ловили и снова отправляли на войну.
Российский военнопленный
Россиянин попал в плен к украинским силам обороны и остался жив / Скриншот видео СБУ

В украинский плен попал российский оккупант, который пять раз пытался бежать из армии РФ, но его находили и возвращали обратно. Захватчик остался жив благодаря тому, что сдал оружие и сдался.

Как сообщает пресс-служба СБУ, россиянина мобилизирвали и пытались отправить на "мясо".

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я, осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", – рассказал пленник сотрудникам Службы безопасности Украины.

В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив.

"Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать. Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит, – пытались сбежать из своих подразделений", – добавили в СБУ.

СБУ призвала российских захватчиков обращаться на "горячую линию" +380936886888, чтобы сдаться в плен. Там можно получить подробную инструкцию относительно того, как остаться в живых.

Как сообщал Главред, ранее ВСУ захватили в плен российского оккупанта, который думал, что воюет с Польшей в Украине.

Также Вооруженные силы Украины взяли в плен российского оккупанта с перебитыми ногами. Захватчик прятался под кроватью в одном из разрушенных домов.

Другие новости:

война в Украине ВСУ военнопленные новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:30

Путин намерен захватить Украину и готовит Россию к затяжной войне – Financial Times

07:18

Оккупант 5 раз пытался бежать из армии РФ: в плен защитникам Украины сдался отъявленный дезертирВидео

07:00

Китайский гороскоп 2023: романтические приключения, успех в карьере и долгожданный отдых в год КроликаВидео

06:56

"Зона СВО" оказалась в Ростове: Кремль поймали на вранье о визите Путина на фронт

06:54

Гороскоп на 2023 год: чем порадует и чем огорчит год КроликаВидео

Реклама
06:46

Православный календарь на январь 2023: конец поста, Рождество и Крещение Господне

06:44

Что можно попросить на Новый год 2023: список подарков, который понравится каждому

06:35

Будут ЗРК Patriot: СМИ выяснили детали следующего пакета помощи Украине от США на $1,8 млрдВидео

06:30

Гороскоп на сегодня 21 декабря: Рыбам – потери, Стрельцам – ворох дел, а Близнецам - успехВидео

06:10

Украина получит еще более 10 тысяч Starlink: СМИ назвали сроки

06:03

Симоньян и Путин поболтали о людоедствемнение

06:00

Зеленский уже на пути в Вашингтон: сегодня президент посетит США и выступит в Конгрессе - СМИ

05:30

Гороскоп Таро для Рыб на 2023 год: большой куш, новые обязательства и успехВидео

04:43

Заберет старость и избавит от ссор: почему каждому стоит обзавестись вазоном с алоэ

04:15

"Враг бесится и выискивает слабые места": в ВСУ сообщили о сложной ситуации на ДонетчинеВидео

03:33

"У Шпагатовны белочка": Волочкова насмешила снимком с будущим мужем

02:55

Зачем разогревать лимонный сок в микроволновке: простой секрет, о котором мало кто знает

02:06

"Инопланетянка" Роксолана из Холостяка-12 после вылета снялась обнаженной

01:35

"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери враговВидео

00:39

Таро прогноз для Водолеев на 2023 год: когда вами овладеет страх, а когда прольется денежный дождьВидео

Реклама
20 декабря, вторник
23:37

"Украина нам не союзник": президент Хорватии оскандалился пророссийским заявлением

23:14

После визита Зеленского в Бахмут: в России заявили о поездке Путина в "зону СВО"Видео

22:44

Без Винника: Полякова перепела песню, которую исполняла в дуэте с пропавшим певцомВидео

22:33

Певица KRUTЬ требует дисквалифицировать победителей Нацотбора на Евровидение

22:32

"На графики пока не рассчитываем": в YASNO сделали тревожный прогноз по свету в КиевеВидео

22:30

Ликвидирован Тик-Ток-Овец: ВСУ закончили карьеру кадыровца-оккупанта

22:26

Иван Яковина. Путин может посадить ГиркинаВидеоблоги

22:07

Загадка раскрыта: почему коты боятся огурцов как огняВидео

21:54

Лукашенко использовал против Путлера его же оружие - ядерноемнение

21:50

РФ стратегически проиграла войну: Резников о неудачах КремляВидео

21:46

Гиркин сравнил Зеленского и Путина, унизив российского диктатораВидео

21:41

"Питер, спасибо": украинка Елка продолжает молча развлекать россиян

21:32

Унитаз будет сиять после первого мытья: невероятно простое домашнее средство справится с ржавчиной

21:25

Перед смертью успел сказать маме "Люблю, целую, обнимаю": под Бахмутом трагически погиб молодой боец

21:15

Киркоров чуть не подрался с журналисткой из-за голубяВидео

21:11

Ребел Уилсон после каминг-аута впервые показала крошку-дочь от суррогатной матери

21:00

"Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для УкраиныВидео

20:54

После Нового года Россия будет готова отдать Крым, а война закончится осенью 2023-го – РустамзадеВидео

20:46

"НАТО победит РФ за 3 дня": американский конгрессмен жестко высказался о "мощных" оккупантахВидео

20:31

Риски есть: РФ хочет создать ударную группировку для наступление из Беларуси – РезниковВидео

Реклама
20:23

Пригожин приехал под Бахмут и вызвал Зеленского на "разборки"Видео

20:11

Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов

20:10

Приметы на 22 декабря: какие 3 вещи нужно сделать всем в день Анны, чтобы успех привлечь на весь годВидео

20:10

На Рождество в Украину ворвется неожиданная погода: синоптик удивил новым прогнозомВидео

20:02

РФ получит 300 "шахедов" для убийства украинцев: Уоллес рассказал, что взамен достанется ИрануВидео

19:52

Как отбелить белые шнурки: 5 простых способов, о которых вы не догадывались

19:33

Муж Cедоковой похвастался ее промежностью

19:06

Тотальная экономия: с Нового года цены на продукты резко взлетятВидео

18:54

Как убрать лед с лобового стекла автомобиля за 5 минут: простой и безопасный способ

18:48

"РФ хочет оставить украинцев без света на Рождество": Шмыгаль предупредил о новых атаках оккупантовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять