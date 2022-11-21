'С ногами печалька': раненый оккупант Миша спрятался от ВСУ под кровать, но его нашли

ВСУ нашли раненого оккупанта / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот

Вооруженные силы Украины взяли в плен российского оккупанта с перебитыми ногами. Захватчик прятался под кроватью в одном из разрушенных домов.

Видео с раненым оккупантом обнародовал Telegram- канал "оперативный ВСУ".

Так, российский военный рассказал, что его зовут Михаил и он из Подмосковья. Оккупанта покинули собратья, поскольку у него тяжелое ранение ног.

В отличие от российских военных, которые издеваются из украинских военнопленных, ВСУ повели себя очень человечно с россиянином. Его накормили и укрыли теплыми куртками.

ВСУ нашли раненного оккупанта / Скриншот

"Нашли раненого русского солдата. Миша. Дали покурить, поесть. Миша из Подмосковья. С ногами печалька", - сказал украинский защитник.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты настолько боятся мощи Вооруженных сил Украины, что уже добровольно сдаются в плен. Так, в Луганской области десантникам 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сдались в плен сразу 12 российских военнослужащих.

Также сообщалось, что группа мобилизованных из РФ, которых бросили на фронт в Херсонской области, убили своего командира, который мешал им сдаться в плен бойцам Вооруженных сил Украины. По данным украинской разведки, почти все мобилизованные, сдавшиеся в плен ВСУ, не имели патронов. Их просто перебросили на фронт, пообещав предоставить боекомплект в ближайшее время.

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