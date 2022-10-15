Бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов, "отличившихся" в войне в Сирии

Бойцы ВСУ взяли в плен оккупантов РФ / Скриншот

Бойцы из 24-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в результате успешных боевых действий взяли в плен 7 российских военных, которые ранее воевали в Сирии.

Об этом рассказал командир батальона 24-й ОМБр с позывным Ирис. Видео с его рассказом опубликовал в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Пленные рассказывали, что якобы являются простыми солдатами, однако оказалось, что у них большой опыт боевых действий в Сирии.

"Они говорили, что они ничего не знают, что их там "пришли и забрали учителя"... Ну, как обычно они говорят. Что они мобилизованные. А как выяснилось, у них один майор, один прапорщик, три-четыре сержанта... Как выяснилось в дальнейшем, они совершали свои террористические акты в Сирии", – рассказал защитник Украины.

"Каждый из нас всеми силами приближает к Победе", – добавил Залужный.

Боец ВСУ с позывным "Ирис" / Скриншот

Ранее сообщалось о том. что группа мобилизованных из РФ, которых бросили на фронт в Херсонской области, убили своего командира, который мешал им сдаться в плен бойцам Вооруженных сил Украины.

По данным украинской разведки, "чмобики" из РФ пожаловались на неадекватное отношение со стороны командования.

Уточняется, что "пушечное мясо" из РФ, пригнанное на фронт, видя бесперспективность дальнейших боевых действий, просило у командование отвода на вторую линию фронта. Они безрезультатно также просили провести с ними хоть малейшую подготовку и снабдить минимальными средствами вооружений.

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