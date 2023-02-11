РФ готовит переворот в Молдове: "спасатели" в Турцию были отправлены не случайно - Данилов

Кремль может отправить в Кишинев оккупантов из "чеченской группировки", которые в первые дни полномасштабного вторжение убивали украинцев.

РФ хочет устроить переворот в Молдове / Коллаж фото УНИАН, twitter.com/MFA_Ukraine

Россия готовится к перевороту в Молдове. Ради этого Кремль даже отправил в Турцию оккупантов под видом "спасателей", якобы для разбора завалов. Вскоре они могут оказаться в Кишиневе. Об этом в эфире телемарафона рассказал секретарь СШБО Алексей Данилов.

"Те отбросы, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля", - сказал Данилов.

Он добавил, что сейчас в Молдове происходит смена власти и "максимально усиливается силовой блок". Украинская разведка предупредила Молдову о планах РФ. Кремль хочет устроить госпереворот уже в ближайшее время.

Данилов не исключает, что Россия хочет сместить мировое внимание с Украины на Молдову. Для этого Кремль пытается сделать максимально напряженной ситуацию.

Кого Кремль может отправить в Молдову

В эту группу "спасателей" вошли те оккупанты, которые убивали украинцев с первых дней полномасштабного вторжения. В Кишиневе может оказаться кадыровский спецназовец Даниил Мартынов. Именно он руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната в Киевской области.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова. Он разразился пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже якобы "объединиться" с Румынией.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова надеется на победу Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Там уверены, что эта победа поможет выгнать российских захватчиков, которые незаконно оккупировали Приднестровье. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Другие новости: