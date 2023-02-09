Украина предупредила Молдову, что РФ планирует взять ее под контроль: в Кишиневе отреагировали

Украинской разведке стало известно, что РФ планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове, уничтожить демократический порядок в этой стране и захватить власть.

Украина предупредила Молдову, что РФ планирует взять ее под контроль/ Офис президента Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила план страны-агрессора РФ, в котором предусматривается разрушение политической ситуации в Молдове и взятие ее под контроль Россией. Глава государства сообщил, что передал эту информацию президенту Молдовы Майи Санду.

В планах Кремля – уничтожение демократического порядка Молдавии и захват власти в этой стране. Об этом Зеленский заявил на специальном заседании 9 февраля.

"Проинформировал ее (президента Молдовы Майю Санду – ред.) о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове. Российский документ, который показывает, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", – сообщил президент Украины.

В то же время Зеленский отметил, что неизвестно, отдали ли в Москве приказ действовать по этому плану.

В Кишиневе прокомментировали ситуацию. Служба информации и безопасности (СИБ) подтвердила, что получала от Украины такую информацию, пишет NewsMaker. При этом, в ведомстве отметили, что молдавские спецслужбы также выявили диверсионную деятельность, направленную на подрыв порядка в Молдове.

В СИБ подчеркнули, что "все государственные органы работают в полную силу и не допустят таких провокаций". Однако в ведомстве подчеркнули, что не могут сообщить все подробности, чтобы не сорвать оперативные мероприятия, которые проводят правоохранители.

"СИБ проводит оперативные мероприятия, чтобы выявить попытки дестабилизации ситуации в стране, и тесно сотрудничает со спецслужбами наших партнеров. В этом контексте СИБ подтверждает, что как на основании информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы службы выявила диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдовы, дестабилизацию и нарушение общественного порядка", – заявили в Службе информации и безопасности Молдовы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что, мол, "следующей Украиной" может стать Молдова. Он разразился пропагандистской риторикой и обвинил Кишинев в намерении вступить в НАТО и даже якобы "объединиться" с Румынией.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова надеется на победу Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Там уверены, что эта победа поможет выгнать российских захватчиков, которые незаконно оккупировали Приднестровье. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

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