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"Есть альтернатива": Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине – Уоллес

9 февраля 2023, 18:38
На поставку истребителей может уйти несколько месяцев, но Украина может защищать свое воздушное пространство другими средствами, заявил британский министр.

Британский истребитель Typhoon, Бен Уоллес
Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине, заявил Бен Уоллес/ Википедия, Twitter Минобороны Великобритании

Великобритания не будет пытаться быстро предоставить Украине истребители. Поставка такого вида техники может занять месяцы.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью BBC. Он подчеркнул, что вместо этого его страна сосредотачивается на обеспечении Украины альтернативными возможностями воздушной обороны.

Уоллес во время выступления на конференции в Риме отмечал, что можно обеспечить воздушную поддержку и поддержку подвижных войск с помощью ракет дальнего радиуса действия и беспилотников.

По словам британского министра, было бы продуктивнее и более реалистично, чтобы Великобритания предоставила истребители в долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла с их помощью поддерживать свою безопасность после войны с Россией.

"Это не обычный случай буксировки самолета к границе. Британия знает, что нужно Украине, и очень рада помочь многими способами, пытаясь достичь эффекта. Такого же эффекта можно достичь, но потенциально другим способом – и не тратя на это месяцы", – отмечает министр обороны Британии.

При этом Уоллес подчеркнул, что обязан обеспечить самолетами для обороны Великобританию и НАТО.

Также он отверг предложение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона о возможности предоставления Украине 100 боевых самолетов "Тайфун". Он отметил, что такие воздушные суда создаются коалицией различных государств. Поэтому нужно разрешение всех этих стран для отправки этих самолетов в Украину.

Возможность предоставления истребителей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию обсудил с властями этой страны, в частности, поставки боевой авиации. Премьер-министр Британии Риши Сунак подтвердил, что поставки боевой авиации уже являются частью переговоров. По его словам, когда речь идет о помощи Украине, "возможно всё".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее отмечал, что Запад в течение нескольких недель примет решение о предоставлении Украине боевой авиации. Киев сможет рассчитывать и на получение ракет дальностью пуска 200-300 километров после того, как США одобрили передачу GLSDB с боевым радиусом 150 км

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, похоже, сможет решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Он отметил, что детали и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже.

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