"Есть альтернатива": Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине – Уоллес

На поставку истребителей может уйти несколько месяцев, но Украина может защищать свое воздушное пространство другими средствами, заявил британский министр.

Британия не будет немедленно поставлять истребители Украине, заявил Бен Уоллес/ Википедия, Twitter Минобороны Великобритании

Великобритания не будет пытаться быстро предоставить Украине истребители. Поставка такого вида техники может занять месяцы.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью BBC. Он подчеркнул, что вместо этого его страна сосредотачивается на обеспечении Украины альтернативными возможностями воздушной обороны.

Уоллес во время выступления на конференции в Риме отмечал, что можно обеспечить воздушную поддержку и поддержку подвижных войск с помощью ракет дальнего радиуса действия и беспилотников.

По словам британского министра, было бы продуктивнее и более реалистично, чтобы Великобритания предоставила истребители в долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла с их помощью поддерживать свою безопасность после войны с Россией.

"Это не обычный случай буксировки самолета к границе. Британия знает, что нужно Украине, и очень рада помочь многими способами, пытаясь достичь эффекта. Такого же эффекта можно достичь, но потенциально другим способом – и не тратя на это месяцы", – отмечает министр обороны Британии.

При этом Уоллес подчеркнул, что обязан обеспечить самолетами для обороны Великобританию и НАТО.

Также он отверг предложение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона о возможности предоставления Украине 100 боевых самолетов "Тайфун". Он отметил, что такие воздушные суда создаются коалицией различных государств. Поэтому нужно разрешение всех этих стран для отправки этих самолетов в Украину.

Возможность предоставления истребителей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию обсудил с властями этой страны, в частности, поставки боевой авиации. Премьер-министр Британии Риши Сунак подтвердил, что поставки боевой авиации уже являются частью переговоров. По его словам, когда речь идет о помощи Украине, "возможно всё".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее отмечал, что Запад в течение нескольких недель примет решение о предоставлении Украине боевой авиации. Киев сможет рассчитывать и на получение ракет дальностью пуска 200-300 километров после того, как США одобрили передачу GLSDB с боевым радиусом 150 км

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, похоже, сможет решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Он отметил, что детали и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже.

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