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"Можем ударить собственным оружием": Украина может уничтожать цели на территории РФ – Данилов

9 февраля 2023, 17:45
Наше государство не использует западное оружие для ударов по территории России, но нам и без того есть чем бить по целям оккупантов, подчеркнул секретарь СНБО.
Алексей Данилов, украинские военные, ВСУ
Украина имеет возможность уничтожать цели на территории РФ собственным оружием, заявил Данилов/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Украина имеет полное право уничтожать объекты на территории страны-агрессора России, которые угрожают нашей национальной безопасности. И мы имеем возможность делать это без применения оружия, которое нам предоставил Запад.

Мы имеем оружие собственного производства, с которого можем осуществлять такие удары. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью азербайджанскому изданию Report.

Он подчеркнул, что если РФ обстреливает наши населенные пункты со своей территории, то почему Украина не может ответить на это и уничтожить те системы, с которых ведутся эти обстрелы.

"Я приведу простой пример. Город Харьков периодически обстреливается с территории Российской Федерации ракетами С-300. Имеем ли мы право уничтожить эти системы, которые расположены на территории России? Да, имеем. Мы сделаем это не с помощью оружия, предоставленного Западом, а собственным оружием, которое есть в нашем арсенале", – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что украинские военные не применяют западное оружие для ударов по территории России. В то же время, по словам Данилова, Украина имеет собственные ракеты, комплексы и дроны, которые можно использовать для таких ударов.

Военная помощь Украине от Запада

Напомним, советник руководителяОфиса президента Михаил Подоляк ранее отмечал, что Запад в течение нескольких недель примет решение о предоставлении Украине боевой авиации. Киев сможет рассчитывать и на получение ракет дальностью пуска 200-300 километров после того, как США одобрили передачу GLSDB с боевым радиусом 150 км

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, похоже, сможет решить вопрос с поставками истребителей и дальнобойного оружия. Он отметил, что детали и ключевые вопросы должны быть обнародованы позже.

Напомним, Украина может получить самый современный немецкий танк Panther. Киев уже ведет переговоры с концерном Rheinmetall по поставкам. Немцы готовы поставить такие танки уже через 15-18 месяцев, нужно будет только получить разрешение от правительства Германия, как было в ситуации с танками Leopard 2. Об этом рассказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

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