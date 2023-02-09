Шесть человек под завалами, их слышно: появились первые фото и видео последствий взрыва в Киеве

Спасатели пытаются достать из-под завалов людей, которые там оказались в результате взрыва. С ними есть связь.

Последствия взрыва на бывшем заводе в Киеве 9 февраля/ КМВА

В результате взрыва на бывшем заводе в Киеве, который прогремел днем 9 февраля, погиб один человек, троих удалось вытащить из-под завалов.

Однако сейчас под завалами еще остаются шесть человек, с четырьмя из них есть связь. Спасатели их слышат и пытаются добраться до них. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

"Шесть человек остаются под завалами, с четырьмя есть связь. Разрушено 1-этажное здание складского помещения. Возник пожар на площади около 500 м. кв.", – говорится в сообщении.

В результате взрыва повреждено здание и возник пожар.

В КМВА подчеркнули, что спасательная операция продолжается и информация уточняется.

Также местные власти опубликовали первые фото с места трагедии.

Последствия взрыва на бывшем заводе в Киеве 9 февраля/ КМВА

Последствия взрыва на бывшем заводе в Киеве 9 февраля/ КМВА

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Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в четверг, 9 февраля, прогремел взрыв на территории бывшего завода. Уже известно об одном погибшем человеке. По предварительной информации, которую озвучили в КМВА, на территории одного из бывших заводов Дарницкого района мог взорваться газовый баллон.

Напомним, 26 января в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Взрывы произошли в Днепровском районе столицы. Кроме этого, обломки российской ракеты упали в Голосеевском районе. Позже мэр Кличко сообщил, что один человек погиб и двое пострадали в результате попадания ракеты в Голосеевском районе. Погиб 55-летний мужчина. Обломки ракеты упали на нежилое помещение.

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