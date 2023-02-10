ВСУ ликвидировали повара-кондитера с Алтая, который приехал в Украину на танке

Это не совсем тот повар, которого бы хотели видеть в гробу все украинцы, отметил расследователь Ираклий Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

На войне в Украине ликвидировали выпускника Алейского технологического техникума, повара-кондитера Павла Михайлова.

Ликвидированный оккупант был не только поваром, но и младшим лейтенантом, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Это не совсем тот повар, которого бы хотели видеть в гробу, но главное открыт счет среди поваров. Некролог, который публикует Алейский техникум, крайне скуп на информацию. Фото к некрологу (вернее рукожопый фотошоп) указывает на то, что Михайлов был не только поваром, но и младшим лейтенантом - танкистом", - сообщил Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

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