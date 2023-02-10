ВСУ ликвидировали повара-кондитера с Алтая, который приехал в Украину на танке

На войне в Украине ликвидировали выпускника Алейского технологического техникума, повара-кондитера Павла Михайлова.
Ликвидированный оккупант был не только поваром, но и младшим лейтенантом, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.
"Это не совсем тот повар, которого бы хотели видеть в гробу, но главное открыт счет среди поваров. Некролог, который публикует Алейский техникум, крайне скуп на информацию. Фото к некрологу (вернее рукожопый фотошоп) указывает на то, что Михайлов был не только поваром, но и младшим лейтенантом - танкистом", - сообщил Комахидзе.
Напомним, на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.
Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.
Также сообщалось, что украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.
Вам может быть интересно:
- ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который заживо сжег мать и сестру
- ВСУ мастерски ликвидировали церковного певчего, который добровольно пошел убивать украинцев
- ВСУ ликвидировали российского генерала-десантника