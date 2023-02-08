"Косил" под Александра Невского: ВСУ ликвидировали российского майора-хвастуна

Оккупант служил в 2-й Таманской МСД, а на войне в Украине принимал участие с 24 февраля 2022 года.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

ВСУ ликвидировали российского майора-оккупанта, который в соцсетях использовал псевдоним "Александр Невский".

Командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, уроженец Мелеузовского района Башкирии - 33-летний майор Александр Шевцов воевал в Украине с 24 февраля, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Александр Шевцов учился в Коломенском артиллерийском училище, далее в Казанском высшем артиллерийском командном училище, которое закончил с отличием в 2011 году. Служил в 2-й Таманской МСД. В "сво" принимал участие с 24 февраля 2022 года. Прощание с майором было назначено на 7 февраля, однако в новых сообщениях говориться о переносе похорон на 8 февраля (очередной косяк Почты россии", - рассказал Комахидзе.

​Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Прикомандированный от РПЦ/ФСБ иеромонах Вонифатий был ликвидирован в селе Никольском Волновахского района Донецкой области.

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