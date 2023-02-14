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"Больших потерь у ВСУ не будет": Ходжес рассказал, як быстро освободить оккупированный Крым

14 февраля 2023, 11:10
Если Украина четко даст понять Западу, что ей нужны возможности освободить Крым в этом году, это означает, что ей нужно высокоточное оружие большой дальности.
Бен Ходжес, Крым
Бен Ходжес назвал условия для освобождения оккупированного Крыма / Фото УНИАН

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес рассказал, как Украина смогла бы быстро освободить оккупированный Россией Крым. ВСУ должны изолировать полуостров и предотвратить поддержку российской пехоты артиллерией.

По словам Ходжеса, вернуть полуостров под контроль Киева невозможно без высокоточного дальнобойного оружия.

"Если Украина даст четко понять Белому дому, Пентагону и Западу, что ей нужны возможности освободить Крым в этом году, это означает, что ей нужно высокоточное оружие большой дальности, которое могло бы изолировать Крым и сделать Крым непропускным для российских войск. Это не приведет к больших потерь со стороны Украины", — сказал Ходжес в интервью ТСН.

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Чтобы сделать невозможным пребывание российского флота, авиации или армии в Крыму, Украине нужно высокоточное оружие большой дальности, средства дальнего радиуса действия, "ATACAMS, F-16, беспилотники Gray Eagle, наземные бомбы малого диаметра".

"Не нужно убивать всю российскую пехоту. Надо просто предотвратить поддержку массовой пехоты российской артиллерией. Вы делаете это, уничтожая штабы, склады боеприпасов и логистику. Для этого вам нужно дальнобойное оружие большего радиуса действия, чем сегодня на вооружении GMLRS или HIMARS. возможность, за которую я бы адвокатировал. Какого бы типа она ни была. Есть разные виды. Способность (наносить дальнобойные удары, – ред.) — это самое важное", — сказал Бен Ходжес и отметил, что это был бы самый быстрый путь к освобождению Крыма.

Освобождение Крыма

Украина начала готовиться к освобождению Крыма. Скоро начнется подготовка кадрового резерва для полуострова, учитывая перспективу его деоккупации. Об этом 8 февраля заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Экс-руководитель сухопутных сил США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа. Однако для этого есть условия.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что для окончательного освобождения оккупированного Крыма может потребоваться много лет. Быстрее всего это можно сделать примерно за 7 лет, однако такой вариант маловероятен. Возможно придется ждать гораздо дольше, пока сменится хотя бы одно поколение людей.

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