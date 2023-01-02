Украина освободит Крым к концу августа — Ходжес

Генерал-лейтенант Бен Ходжес назвал условия для возвращения аннексированного Россией Крыма под контроль Украины.

Бен Ходжес рассказал, когда Украина вернет Крым / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Экс-руководитель сухопутных сил США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украина освободит оккупированный Россией Крым до конца августа. Однако для этого есть условия.

По словам Ходжеса, Запад должен продолжать санкционную политику в отношении страны-агрессора РФ и предоставить Украине высокоточное оружие большей дальности.

"Украина освободит Крым до конца августа, если мы будем продолжать предоставлять то, что мы сказали, и если мы сохраним санкции. Скорее, если бы мы предоставили высокоточное оружие большей дальности", - написал Ходжес в Twitter.

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина вернет временно оккупированный Россией Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

"Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", — отметил он.

Бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, боевые действия в 2023 году могут начаться на территории временно оккупированного Крыма, а дипломатические варианты возвращения полуострова невозможны.

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