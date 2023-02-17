"Крым будет проще взять, чем Донбасс": эксперт назвал условие для быстрой деоккупации полуострова

Как только ВСУ освободят левобережье Херсонской области и юг Запорожья, их ничего не будет сдерживать на крымском направлении.

Крым - более простая цель с военной точки зрения, чем Донбасс / Фото УНИАН

Как только будет освобожден Мелитополь, защитники Украины могли бы сразу зайти в захваченный россиянами Крым. Причем ВСУ будет проще деоккупировать полуостров, чем Донбасс. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Я бы особо не разделял освобождение юга Запорожья и крымскую операцию. Потому что я не вижу никакой причины, почему бы не зайти сразу в Крым, как только мы освобождаем Мелитополь. То есть с момента, когда мы возвращаем левобережную Херсонщину и юг Запорожья, нас ничего не будет сдерживать на крымском направлении. Скажу больше – нам с военной точки зрения будет проще взять Крым, чем Донбасс", - сказал он.

Он объяснил: Крым – это полуостров, который был связан с Россией одним, и так уже частично сломанным, мостом.

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"А Донбасс – это широченный фронт, где сзади широченный русский тыл с возможностью подвоза всего в любой момент и в любую точку. Да и крымские степи – это одна история, а плотно застроенная городская и промышленная агломерация Донбасса – совсем другая. Поэтому Крым с военной точки зрения - более простая цель после того, как мы прорвемся на оперативный простор причерноморских степей", - сказал эксперт.

При этом Дикий не стал прогнозировать сроки освобождения украинских территорий.

"Есть надежды, что это будет, например, в мае-июне, но надежды и прогнозы в данном случае – большая разница, потому что для прогнозов нет достаточной информации", - резюмировал он.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Освобождение Крыма - прогнозы

8 февраля министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина начала готовиться к освобождению Крыма. По ее словам, скоро начнется подготовка кадрового резерва для полуострова, учитывая перспективу его деоккупации.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что для окончательного освобождения оккупированного Крыма может потребоваться много лет. Быстрее всего это можно сделать примерно за 7 лет, однако такой вариант маловероятен. Возможно придется ждать гораздо дольше, пока сменится хотя бы одно поколение людей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов намекнул, что уже летом 2023 года Крым будет под контролем Украины. Отвечая на вопрос о том, куда лучше всего поехать в отпуск летом 2023 года, глава ГУР ответил так: "Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов".

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