Путин, Шойгу и не только: в ГУР назвали список людей, которых Украина хочет ликвидировать

Скибицкий также назвал людей, которые возглавляют этот список и которых Украина хочет ликвидировать.

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Путин, Шойгу, Пригожин / Коллаж Главред, фото kremlin.ru, скриншот

Заместитель начальника главного управления разведки Украны Вадим Скибицкий заявил, что у Украины есть условный список людей, которых она хочет ликвидировать.

В интервью изданию Welt представитель ГУР заявил, что его возглавляет российский диктатор Владимир Путин.

Кроме него туда входит основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие ответственные за вторжение в Украину.

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У Скибицкого также поинтересовались, пытается ли Украина ликвидировать Путина.

"Он замечает, что мы все ближе к нему приближаемся, но, может, он тоже боится быть убит своими. Многие люди в России все еще поддерживают эту "спецоперацию", но благодаря соцсетям и проверке телефонов мы знаем, что сейчас так много россиян погибло, что это пугает людей", - ответил он.

Кроме того, Скибицкий отметил, что Украина пытается ликвидировать основателя ЧВК "Вагнера" ​​Евгения Пригожина.

Скибицкий также назвал людей, которые возглавляют этот список и которых Украина хочет ликвидировать.

"Путин, потому что он координирует и решает, что происходит. Но в конце концов каждому придется ответить за свои действия. Начальник Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу спланировали атаку и теперь не могут вернуться назад", - сказал представитель ГУР.

Скибицкий также упомянул о так называемом лидере Чечни Рамзане Кадырове. Так, в первые месяцы полномасштабной войны он "был повсюду", но сейчас, по словам представителя ГУР, он понял, что стратегически путинский режим уже проиграл.

В условном списке также значится командующий российским вторжением Сергей Суровикин и российские командиры, которые заходили в Украину, думая, что они будут на параде.

"Мы воюем и это наши враги. Если важная фигура производит и финансирует для них оружие, то ее ликвидация спасла бы жизнь многим мирным жителям... Согласно международным конвенциям, это законная цель", - сказал представитель украинской разведки.

Смотрите видео о том, как Пригожин и Гиркин устроили скандал:

Война в Украине

Ранее главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ якобы "держат под контролем" водохранилище, трассу Часов Яр – Бахмут и заняли тактические высоты. Если украинские войска зайдут в село Берховка, начнется окружение оккупантов РФ в Бахмуте.

Политический аналитик Александр Кочетков высказал мнение, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет вывести боевиков своей ЧВК из Бахмута до начала украинского контрнаступления. Публично заявляя о куче проблем оккупантов на фронте он фактически готовит почву для ухода вагнеровцев. Но при попытке Пригожина вывести вагнеровцев из Бахмута может разгореться вооруженная стычка боевиков его ЧВК с Росгвардией.

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