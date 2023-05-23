Стрелковые бои, удары БПЛА и огонь с закрытых позиций: разведка Британии о рейдах на Белгородщине

Россия сталкивается со все более серьезной многоплановой угрозой безопасности, считают в британской разведке.

https://glavred.info/world/strelkovye-boi-udary-bpla-i-ogon-s-zakrytyh-poziciy-razvedka-britanii-o-reydah-na-belgorodshchine-10472365.html Ссылка скопирована

Рейд РДК в Белгородской области / Скриншот РДК

Недавний рейд российских партизан по территории Белгородской и Брянской областей стал уже далеко не первым.

В период с 19 по 22 мая российские силы безопасности, скорее всего, столкнулись с партизанами по крайней мере на трех участках в Белгородской области недалеко от границы с Украиной. Об этом идет речь в отчете британской разведки, который публикует в Twitter Минобороны Великобритании.

Вместе с тем вчерашние столкновения рядом Грайвороном стали наиболее серьезными.

видео дня

"Помимо перестрелок из стрелкового оружия, рядом с местами инцидентов участились обстрелы с беспилотников или огонь с закрытых позиций. Россия эвакуировала несколько деревень и направила в этот район дополнительные силы безопасности", - говорится в сообщении.

При этом в разведке считают, что РФ, почти наверняка, использует эти инциденты для поддержки официальной версии о том, что она является жертвой войны.

"Россия сталкивается со все более серьезной многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных районах, потерями боевых самолетов, атаками самодельных взрывных устройств на железнодорожных путях, а теперь и прямыми партизанскими действиями", - отмечается в сводке.

Отчет британской разведки / @DefenceHQ

Рейд добровольцев в Белгородской области

Напомним, утром 22 мая появилась информация о начале активных боевых действий в приграничных районах Белгородской области. При этом появились кадры рейда российских добровольцев по территории Брянщины и Белгородщины.

Отмечается, что в результате рейда добровольцев РФ был уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.

Отметим, что по данным Telegram-каналов, на территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия.

В Кремли прокомментировали прорыв через границу в Белгородской области добровольческих подразделений, которые уже освободили несколько населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что диктатору Владимиру Путину сообщено о попытке прорыва.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

Больше новостей: