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Путину приготовиться: США вводят новые санкции против РФ

Мария Тупик
30 мая 2023, 21:15 обновлено 30 мая, 21:24
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Завтра 31 мая США объявят о новых мерах против России за атаки на Украину, сообщил Блинкен.
Владимир Путин, Энтони Блинкен
Блинкен заявил о новых санкциях против РФ / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки введут новые антироссийские санкции.

Он отметил что санкции будут введены завтра, 31 мая. В частности, они предусматривают экспортные ограничения.

"Завтра (31 мая - ред.) мы объявим о новых мерах, основанных на контроле за экспортом технологий, которые были найдены в иранских беспилотниках, используемых для атак на украинских граждан и гражданскую инфраструктуру. (Ограничения введут - ред.) для борьбы с российской дезинформацией, для защиты правозащитников", - заявил Блинкен на брифинге.

Санкции против РФ

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Также раньше Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

Смотрите видео Главреда об усилении санкционного давления на Россию:

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