У Украины есть все необходимое, чтобы освободить земли в границах 24 февраля 2022 года – Блинкен

По словам главы Госдепа, у Киева есть не только нужное вооружение, но и подготовленные люди.

https://glavred.info/ukraine/u-ukrainy-est-vse-neobhodimoe-chtoby-osvobodit-zemli-v-granicah-24-fevralya-2022-goda-blinken-10469155.html Ссылка скопирована

Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть возможности для освобождения своих территорий / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

У Украины есть все необходимые ресурсы, в том числе оружие, для того, чтобы отвоевать территории, которые были захвачены российской оккупационной армией с 24 февраля. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

"У них (ВСУ, - ред.) есть ... все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, которые были захвачены Россией за последние 14 месяцев", - цитирует Блинкена CNN.

Глава Госдепа отметил, что речь идет не только о вооружении, но и о подготовке людей.

видео дня

"Это уверенность в том, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, опять же, для того, чтобы достичь успеха", - отметил Блинкен.

Контрнаступление ВСУ

Военное руководство Украины по состоянию на сейчас еще не утвердило окончательный план контрнаступления украинских военных. Есть несколько вариантов того, как может происходить наступление, они сейчас в работе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По словам Данилова, решение о том, как именно защитники Украины будут освобождать оккупированные территории, будет приниматься с учетом того, какой будет ситуация на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нидерландах 4 мая заявил, что Украина верит в успех своего будущего контрнаступления, к которому идет подготовка. Глава государства добавил, что неправильно говорить об "успехе", теряя людей, ведь сегодня все потери для Украины очень болезненны.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон приложил все усилия для того, чтобы обеспечить Украину средствами для проведения контрнаступления. По его словам, ВСУ получили почти всё, о чем просили, в частности бронетехнику, артиллерию, системы ПВО, боеприпасы. Также были организованы учения для украинских бригад на территории других стран.

Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением, чтобы тщательно подготовиться и избежать больших потерь. По мнению чешского лидера, второго шанса провести контрнаступательную операцию у Сил обороны Украины в этом году не будет.

Другие новости: