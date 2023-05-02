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Украина готовит наступление в следующие недели - госсекретарь США

Дмитрий Видоменко
2 мая 2023, 20:38 обновлено 2 мая, 20:38
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Власти США устами Энтони Блинкена дали знать, что им известно - украинская армия готовит наступление в следующие недели.
Блинкен, ВСУ
Энтони Блинкен / коллаж фото УНИАН

Властям Соединенных Штатов Америки известно, что украинская армия готовит наступление на русских агрессоров уже в следующие недели. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует "Голос Америки".

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели", - сказал он.

Блинкен призвал мировую общественность тщательно наблюдать, что произойдет дальше. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, успех ВСУ на поле боя ‒ лучший и, вероятно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир.

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Кроме того, госсекретарь США пояснил ‒ планы России уже потерпели поражение. Таким образом, он ответил на вопрос, что, несмотря на активную международную поддержку официального Киева, на фронтах украино-российской войны ситуация явно зашла в тупик.

Контрнаступление украинских военных

Ранее американский телеканал СNN подчеркивал, что Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению. Отмечалось, что долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая из сторон готовится, очень красноречиво говорит о ее готовности. РФ сейчас находится на стадии "драки в баре перед закрытием".

Британское издание The Guardian отмечало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности – обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Также ранее сообщалось, что армия Украины столкнулась с острым дефицитом боеприпасов, ситуация в определенной степени ограничивает возможности для проведения успешной контрнаступательной операции. Для успеха ВСУ на поле боя нужно больше боеприпасов. Чехия готова увеличить поставки боеприпасов и проведет работу с союзниками, чтобы найти возможность организовать дополнительное обеспечение из других источников, заявил чешский президент Петр Павел.

Смотрите видео с прогнозами Олега Жданова и Романа Свитана относительно контрнаступления ВСУ:

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