Не вручали повестку: в полиции объяснили, за что военные жестко задерживали мужчину в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковском ТЦК отметили, что их работников на месте происшествия не было. Ситуацию объяснили в полиции – оказалось, что гражданский был дезертиром.

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В полиции объяснили, за что военные жестко задерживали мужчину в Ивано-Франковске/ скрин

В полиции прокомментировали видео жесткого задержания мужчины в Ивано-Франковске людьми в военной форме. Соответствующее видео распространилось в соцсетях утром 30 апреля. Пользователи сети сразу предположили, что в видеоролике могут фигурировать работники территориального центра комплектования и соцподдержки (нынешнее название военкоматов), и что ситуация может касаться вручения повесток.

Однако стало известно, что работники ТЦК и СП не принимали участия в задержании, а само задержание мужчины произошло из-за самовольного оставления своей воинской части. Об этом сообщает место издания Галка.

В издании рассказали, что в местном ТЦК и СП опровергли причастность своих сотрудников к этой ситуации.

видео дня

Детали происшествия рассказали в полиции. Там отмечают, что патрульные полицейские остановили на улице Галицкой автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители заметили признаки, которые указывали на то, что 34-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

"Пройти освидетельствование мужчина отказался. При проверке документов стало известно, что водитель уже лишен права управления судом и находится в розыске за самовольное оставление своей воинской части, то есть дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК)", – цитирует издание комментарий полицейских.

Задержание мужчины проводили представители военной службы правопорядка, которых вызвали на место происшествия полицейские.

"Во время оформления админматериалов на место происшествия прибыли представители военной службы правопорядка (ВСП), которые, согласно законодательству, намеревались задержать водителя. Последний пытался сбежать и оказывал неповиновение ВСП, но его таки задержали", – говорится в сообщении.

В полиции объяснили, за что военные жестко задерживали мужчину в Ивано-Франковске/ скрин

Смотрите видео задержания мужчины военными в Ивано-Франковске, из-за которого разгорелся скандал:

Ранее сообщалось, что в Черкассах разгорелся скандал из-за избиения гражданского работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, новое название военкоматов). В сети было обнародовано видео, автор которого утверждает, что военные избили мужчину после того, как пытались вручить ему повестку.

Напомним, в Днепре разгорелся скандал после того, как владелица одного из элитных ресторанов препятствовала работе работников ТЦК и СП. Женщина поссорилась с работниками ТЦК и СП и не позволила им проверять документы посетителей заведения.

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