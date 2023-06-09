Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовой

По словам украинского гаранта, сейчас все внимание сконцентрировано на направлениях, где действия ВСУ нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения.

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Зеленский собрал важную Ставку / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 июня, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время заседания основное внимание уделялось ситуации на передовой.

"Доклады – командующие оперативных направлений, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел", - сообщил президент.

По словам украинского гаранта, сейчас все внимание сконцентрировано на направлениях, где действия ВСУ нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения.

"Наши оборонительные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили детально поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО", - заявил глава государства.

"И отдельно – для наших воинов, для всех, кто в эти дни в особо тяжелых боях. Видим ваш героизм, и мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни – жизнь, которая действительно является жизнью Украины. Потому что настолько Украина свободна – насколько вы, наши воины, сильны. Настолько Украина защищена – насколько вы, наши воины, результативны", - добавил Зеленский.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда оно начнется, а то, чтобы оно закончилось победой Украины.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ направлено на то, чтобы отбросить оккупантов России со своих территорий. По словам главы государства, будет освобождаться и Крым. Как только армия Украины подойдет к Крымскому полуострову, Путин будет вынужден искать выход.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Смотрите видео о том, что дальше будут делать ВСУ и оккупанты:

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