После контрнаступления ВСУ Шойгу и Герасимова отстранят, а Путина отправят в Китай – Пионтковский

Бункер готовится к поражению в войне против Украины, но собирается сохранить свою власть в стране-агрессоре России, считает Андрей Пионтковский.

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В бункере ищут замену Путину - Пионтковский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Министра обороны оккупантов России Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова немедленно отстранят от своих должностей после того как ВСУ проведут военные операции по освобождению территорий Украины. Российского директора Владимира Путина отправят "на длительное лечение" в Китай. Бункер готовится к поражению, но стремится сохранить власть. Об этом заявил российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что в бункере осознают поражение в войне и уже решают задачу по удержанию власти в России. Они ищут преемника, который заменит Путина, и попытаются оправдать фиаско якобы "войной со всем Западом, а не с Украиной".

Путина и вовсе отправят "на длительное лечение" в Китай.

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"Все люди, которые способны мыслить в том же бункере, поняли, что война проиграна. Главная их задача, которую они сейчас и решают, - как удержаться во власти, проиграв войну. Одно направление - поиски преемника, замены Путину. Потому что гораздо проще объяснить народу: да, мы воевали (и они уже отрабатывают эти темнички на пропагандистских каналах), сражались не с Украиной, а со всем Западом, с коалицией из 60 государств, нам многое удалось, мы спасли Отечество, Россию сохранено и тому подобное. А кроме того, товарищ Путин допустил ряд ошибок в украинском вопросе, поэтому с целью сохранения здоровья он вынужден поехать на длительное лечение в Китай", - считает Пионтковский.

По его мнению, по итогам контрнаступательных военных операций ВСУ, в рамках которых Украина освободит свои территории, Шойгу и Герасимова немедленно отстранят от своих должностей.

"Однако самое главное, посмотрите, как идет уничтожение Шойгу и Герасимова. Этим занимается Пригожин, и ему позволено все. Властям после поражения придется объяснять, кто в ней виноват. Так вот виновники: Шойгу и Герасимов, расхищавшие армию, полководцы-бездари. Взгляд, который навязывает Пригожин с подачи власти, разделяет 100-процентное сообщество, посмотрите на их телеграммы - Москва готовится к продолжению во власти этой группы после неминуемого поражения", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что силы обороны Украины проведут контрнаступление, чтобы отбросить оккупантов России с захваченных врагом территорий. По словам Зеленского, как только ВСУ подойдут к Крымскому полуострову, Путину придется искать выход из сложившейся ситуации.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду сказал, что Украина может провести два контрнаступления – летом и осенью. На первом этапе будет освобождаться Крымский полуостров, на втором – Донецкая и Луганская области. Свитан допустил, что ВСУ, вероятно, проведут и дополнительные контрнаступательные операции.

Журналисты CNN опубликовали статью, в которой говорилось о том, что государство-оккупант Россия снова прибегла к тактике воздушных ударов по Украине. Цель Москвы – заставить Киев отложить контрнаступательную операцию. Впрочем, украинская армия успешно противостоит российским оккупантам и сбивает большой процент вражеских ракет.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, когда ВСУ в рамках контрнаступления пойдут на прорыв:

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