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Жданов сказал, почему Путину выгодны распри между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым

Алёна Воронина
28 мая 2023, 01:35
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Диктатор РФ боится, что его окружение договорится устранить его за его спиной.
Олег Жданов, Владимир Путин
Путин сам сталкивает лбами Пригожина, Шойгу и Герасимова/ коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Конфликты между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, министром обороны страны-агрессора РФ Сергеем Шойгу и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым продолжаются не просто так. Такие распри намеренно поддерживает российский диктатор Владимир Путин.

Глава Кремля боится заговора за своей спиной, поэтому ему выгодно перессорить между собой свое окружение. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"В самой России это выгодно Путину. Его метод работы – "разделяй и властвуй", поэтому он постоянно сталкивает их лбами. Ведь если бы вдруг Пригожин договорился с Шойгу или Герасимовым, то почему бы им не отстранить Путина от власти? А так они заняты, соревнуются между собой. Всё это Данте описал еще много веков назад в "Божественной комедии", – отметил Жданов.

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Могут ли Путина устранить в РФ

Напомним, по мнению российского публициста Андрея Пионтковского, российского диктатора Владимира Путина может уничтожить только один человек – его ближайший соратник, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, которого еще называют "кошельком" Путина. Он считает, что Ковальчук уже понял, что нынешний глава Кремля оказался неэффективным инструментом уничтожения Запада.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российского диктатора Владимира Путина не спасет сеть его бункеров, когда начнутся масштабные процессы на территории страны-агрессора России. Диктатору РФ не удастся спрятаться.

В то же время постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что у российского диктатора Владимира Путина лишь два выхода – либо повторение судьбы Адольфа Гитлера, который в конце Второй мировой войны покончил с собой, либо сдача в плен. Если глава Кремля не хочет завершить свою жизнь как другой известный диктатор, то он должен сдаться.

Также в эфире российского пропагандистского телевидения уже начали открыто говорить, что стоило бы уже избрать другого руководителя страны-агрессора России, а российского диктатора Владимира Путина устранить. Об этом заявил глава российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин.

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