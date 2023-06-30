'Вчера должны были быть похороны': россияне отправили тела убитых подростков 'на экспертизу'

Стало известно, что тела погибших детей якобы повезли на неизвестную "экспертизу" в Мелитополь.

https://glavred.info/ukraine/vchora-mav-buti-pohoron-rosiyani-vidpravili-tila-vbitih-u-berdyansku-pidlitkiv-na-ekspertizu-10482229.html Ссылка скопирована

Тела убитых подростков в Бердянске не отдают родным / фото: t.me/brdVP

Российские оккупанты отправили тела убитых в Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова в Мелитополь "на экспертизу".

"Несмотря на то, что прощание с Тиграном и Никитой было запланировано в Бердянске на вчера, их до сих пор не похоронили. На протяжении всего вчерашнего дня семьи ждали разрешения следователей забрать тела из морга, однако так его и не получили. Зато весь день морг был окружен военными. Сегодня стало известно, что тела якобы повезли на экспертизу в Мелитополь", - об этом сообщила координатор организации "Медийная инициатива За права человека" Ольга Решетилова на странице в Facebook.

В "медийной инициативе за права человека" считают, что россияне это делают, чтобы скрыть следы своих преступлений.

видео дня

"По характеру поражений очевидно, что было совершено убийство, что в ребят стреляли прицельно и на поражение", - подчеркнула Решетилова.

Она добавила, что российским захватчикам ничего скрыть уже не удастся, потому что "все известно и все зафиксировано".

"Просто дайте родным попрощаться с детьми", - призвала она.

Бабушку Тиграна оккупанты не пропустили даже на опознание тела внука. Погибших смогли увидеть только родные Никиты, узнавшие обоих друзей.

Убийство подростков в Бердянске: что известно

Напомним, что оккупанты убили в Бердянске 16-летнего подростка. Россияне убили двух проукраинских подростков, их обвиняли в том, что они являются"террористами". Один из погибших-16-летний Тигран Оганесян. Последними словами молодого Героя были"Слава Украине".

Казнь подростков-патриотов в Бердянске - оккупанты не выдают их тела родным. Детали гибели Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова от рук оккупантов остаются неизвестными. Несмотря на обращение к российской стороне, оккупанты до сих пор не передали родственникам тела казненных.

Мать убитого 16-летнего Тиграна рассказала о сыне. После начала полномасштабного вторжения РФ 16-летний Тигран ушел в военкомат. Парень очень хотел служить, однако его не взяли. Поэтому он начал партизанить.

Больше важных новостей: