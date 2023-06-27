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Казнь подростков-патриотов в Бердянске: оккупанты не выдают их тела родным

Алексей Тесля
27 июня 2023, 09:47 обновлено 27 июня, 09:52
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Детали гибели Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова от рук оккупантов остаются неизвестными.
Оганесян, Ханганов
Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова жестоко убили оккупанты РФ / t.me/brdVP

Российские оккупанты отказываются выдавать родственникам тела казненных ими в захваченном Бердянске Запорожской области двоих украинских подростков-патриотов, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

При этом детали гибели Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова остаются неизвестными, подчеркнул он в эфире информационного телевизионного марафона "Єдині новини".

Несмотря на то, что пока неизвестны все детали гибели украинских подростков от рук оккупантов РФ, по всем данным произошла "внесудебная казнь", отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

видео дня

Он также уточнил, что несмотря на обращения к российской стороне, оккупанты до сих пор не передали родственникам тела казненных Ханганова и Оганесяна.

"Я по тому каналу коммуникации, который у меня есть на Москалькову (уполномоченная РФ по правам человека, – ред), официально обратился, чтобы она сделала все, чтобы тела ребят вернули родственникам", – добавил Лубинец.

Казнь оккупантами подростков в Бердянске

В воскресенье, 25 июня, стало известно, что российские оккупанты убили в Бердянске двух проукраинских подростков, их обвиняли в том, что они являются "террористами". Один из погибших - 16-летний Тигран Оганесян. Личность второго убитого россиянами украинца пока неизвестна.

В соцсетях появилось видео, которое записывал сам Тигран. На нем видно, что он с автоматом и в тактических перчатках. На нем он говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

По некоторым данным, перед смертью ребята успели застрелить оккупанта и зарезать местного "полицейского".

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