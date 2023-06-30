США не могут точно найти, где находится Пригожин и 'вагнеровцы'

Джон Кирби на брифинге рассказал о деталях пребывания ЧВК "Вагнер" с их главарем.

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США не знают, где находится Пригожин / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео Telegram

Власть США сейчас не располагает достаточной информацией о местонахождении главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и его наемников, участвовавших в мятеже в РФ.

"У нас нет информации, которую мы считаем достаточно надежной, чтобы подтвердить его местонахождение", - об этом во время брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CNN.

Кирби также добавил, что в США не имеют четкого представления о том, где находится Пригожин или все его боевики.

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"Ссылка" Пригожина в Беларусь

Напомним, что в России Пригожин устраивал госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Пригожин остановил наступление на Москву и разворачивает колонны "вагнеровцев". Пресс-служба президента Беларуси внезапно заявил, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме в Беларуси. Изначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска. Через несколько минут судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.

ЧВК Вагнера снова вербует наемников и строит лагеря в РБ у границ с Украиной. Сразу в нескольких городах РФ уже возобновили работу центры вербовки боевиков в ЧВК Вагнер.

Лукашенко рассказал о лагерях для"вагнеровцев". Белорусский диктатор подчеркнул, что кое-кто из наемников намерен подписать контракт с Минобороны страны-агрессора России.

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