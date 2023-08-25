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Украинцам поднимут минимальную зарплату: когда и на сколько

Дмитрий Видоменко
25 августа 2023, 10:41 обновлено 25 августа, 10:42
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Есть информация, что в Украине минимальная зарплата уже в январе 2024 года должна будет увеличиться с 6700 до 7100 грн.
Зарплата, трудовая
С 2024 года минималку в Украине поднимут до 7,1 тысячи / коллаж фото УНИАН

В Украине минимальная зарплата уже с 1 января 2024 года будет увеличена с 6,7 тысячи до 7,1 тысячи грн. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель" со ссылкой на письмо Минфина, которое было разослано департаментам финансов местных органов власти.

Как считают чиновники, такое повышение фактически позволит удерживать размер зарплаты на действующем уровне с корректировкой на рост цен. При этом уже в июле нынешнего года минимальная зарплата составит 8 тысяч грн.

Также сообщается, что местные бюджеты будут формировать исходя из размера минималки в 7,1 тысячи до июля и 8 тысячи грн – после июля 2024 года. Далее ожидается, что минимальную зарплату в 2025 году повысят до 8370 грн, а в 2026 году – до 8956 грн.

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Как говорит Людмила Черенько ‒ экономист и эксперт по вопросам социальной экономики, а также старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины, по факту на первое полугодие 2024 года Кабмин фактически планирует заморозить ситуацию, которая сложилась уже сейчас.

"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас с корректировкой на уровень инфляции. Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Но уже с июля 2024-го предполагают значительное повышение минимальной зарплаты – примерно на 13%. И тут уже есть о чем говорить", – отмечает она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

Также сообщалось, что пенсионеры в Украине могут изменить вид собственной пенсии и увеличить выплаты. Если размер пенсии по потере кормильца выше, чем размер выплат по возрасту, то пенсионер может изменить вид пенсии, перейдя на первую.

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экономика зарплаты
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