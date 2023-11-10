Когда поднимут пенсии украинцам: Шмыгаль сделал заявление

В марте следующего года в Украине планируют провести индексацию пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства,
"Социальные расходы бюджета (на 2024 год - Главред) составят 470 млрд грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в этом году. В марте планируем провести индексацию пенсий", ‒ сообщил чиновник.
Отдельно Шмыгаль сообщил о том, что Кабмин увеличивают размер программы субсидий.
"В следующем году выделяем на это 50 млрд грн, что на 12 млрд грн больше, чем в этом году. Увеличиваем программу поддержки малообеспеченных семей. Почти вдвое увеличиваем расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью", ‒ сказал Шмыгаль.
Он отметил, что впервые выделяется 1 млрд грн на развитие социальных услуг.
"Это укладывается в нашу реформу социального перехода, когда государство формирует способность людей самим себя обеспечивать", - рассказал Шмыгаль.
Пенсия в Украине
Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
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