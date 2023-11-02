Украинцы в массовом порядке через суд повышают свои пенсии: что случилось

: Пенсионеры по всей Украине массово судятся с Пенсионным фондом. К примеру, на Полтавщине военные пенсионеры уже подали 7 тысяч исков.

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Военные пенсионеры подали уже более 7 тысяч исков в суд по увеличению размеров пенсий, говорят в ПФУ / коллаж фото УНИАН

Пенсионеры по всей Украине массово судятся с Пенсионным фондом насчет повышения пенсий, сообщает портал "Телеграф".

К примеру, в Полтавской области военные пенсионеры уже подали 7 тысяч исков. Четыре тысячи исков уже рассмотрели, и суды приняли решения повысить пенсии.

Как говорит начальник Главного управления ПФУ в Полтавской области Владимир Тараторин, около половины всех обращений были поданы военными пенсионерами, которые через суд пытаются увеличить размеры своих пенсий.

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"Они и так получают пенсии вдвое больше средних и массово судятся, чтобы их еще увеличить", – сказал чиновник.

По его словам, военные пенсионеры подали уже более 7 тысяч исков в суд по увеличению размеров своих пенсий. Около 4 тысяч исков уже рассмотрены и судебными решениями предусмотрены возросшие пенсионные выплаты. На это Главному управлению ПФУ в Полтавской области дополнительно требуется 1,766 млрд грн.

Как говорят чиновники, на данный момент в Украине около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Их средняя пенсия составляет 5,4 тысячи грн. Социальная пенсия (ее получают те, кто не имеет достаточно стажа) – 2,4 тысячи грн.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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