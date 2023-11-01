Как и когда оформить прибавку к пенсии: кому из пенсионеров повезет

В Украине часть пенсионеров может получить прибавку к пенсионным выплатам. Некоторые из них предоставляются автоматически.

https://glavred.info/economics/kak-i-kogda-oformit-pribavku-k-pensii-komu-iz-pensionerov-povezet-10513210.html Ссылка скопирована

Часть украинских пенсионеров могут оформить прибавку к пенсии / коллаж фото УНИАН

В Украине часть пенсионеров может получить прибавку к пенсионным выплатам. Некоторые из них предоставляются автоматически. Об этом идет речь в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В основном среди них – возрастная группа, но есть и люди, которые оформляют в индивидуальном порядке.

Возрастная доплата начисляется автоматически в месяц, когда гражданин достигает указанного возраста:

видео дня

от 70 до 74 лет включительно – 300 грн.;

от 75 до 79 лет включительно – 496 грн.;

от 80 лет – 570 грн;

Также предоставляются дополнительные выплаты на детей. В случае, когда пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего, он может оформить надбавку в размере 150 грн. Условием предоставления доплаты является то, что ребенок проживает на территории заявителя.

В свою очередь надбавка за стаж сверх страховой нормы начисляется за каждый год, отработанный сверх необходимого стажа по закону. Для мужчин здесь необходимо от 35 лет стажа, а для женщин – от 30 лет. Размер такой надбавки не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Она прилагается за каждый полный год, который был отработан сверх обязательной нормы страхового стажа.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

Больше экономических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.