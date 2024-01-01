'И сегодня, и завтра': Путин цинично угрожает новыми атаками по Украине

Президент России Владимир Путин пригрозил новыми атаками по Украине после "прилетов" по Белгороду.
Российский диктатор на встрече с ранеными на фронте в Украине российскими оккупантами взялся цинично врать, что после "прилетов" по Белгороду россияне вроде бы бьют высокоточным оружием по местам в Украине, где "у них принимаются решения, местам скопления военнослужащих, наемников, других центров подобного рода".
На самом же деле во время последних атак враг бил по учебным заведениям, больницам, роддому и помещениям гражданских украинцев.
"Относительно военных объектов, прежде всего. И они довольно чувствительны, эти удары. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день таких ударов было нанесено. И сегодня, по моему мнению, наносятся. И завтра будем делать", - пригрозил Путин.
Напомним, что в ГУР рассказали, что может заставить Путина завершить войну. Если перенести и в принципе проводить боевые действия на территории временно оккупированного Крыма, это повлияет на ход войны на всех направлениях.
Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами. Украине нужно выстоять в этом противостоянии, а для этого необходимо постоянно усиливать ПВО, причем не только в столице.
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