УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

Анна Ярославская
30 декабря 2023, 09:58
Украине нужно выстоять в этом противостоянии, а для этого необходимо постоянно усиливать ПВО, причем не только в столице.
Игорь Романенко, ракетный удар
Игорь Романенко объяснил, почему РФ не перестанет наносить ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/odeskaODA, t.me/dnipropetrovskaODA

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что российские оккупанты будут продолжать наносить ракетные удары по Украине. Их эскалация будет зависеть от возможностей РФ, а такие возможности у захватчиков есть.

"Они ставят себе амбициозные задачи. Только послушайте, что заявляет высшее руководство России – захватить новые города и чуть ли не всю левобережную Украину! Конечно, эти заявления пустые, но чтобы хоть как-то их подкрепить, они наносят массированные ракетные удары по Киеву, чтобы показать своему обществу их мощь", - сказал Романенко в интервью ТСН.

Эксперт отметил, что Украине нужно выстоять в этом противостоянии, а для этого необходимо постоянно усиливать ПВО, причем не только в столице, так как это единственная возможность уберечь города и людей.

видео дня

Романенко добавил, что Кремль не жалеет миллиарды на ракеты, поскольку у РФ накоплены миллиарды от продажи нефти и газа.

"Путину совсем не жалко выбрасывать на ветер миллионы долларов в виде напрасно потраченных ракет. Путин четко знает, чего он хочет. Звериными атаками на украинские города он хочет добиться так называемого перемирия на уже захваченных украинских территориях. Но это совсем не значит, что он остановит войну. Ему нужно время, чтобы восстановиться, закрепиться на захваченных территориях, провести там псевдовыборы и продолжить агрессию", - сказал военный эксперт.

По его словам, Путин спешит, потому что западные партнеры могут наконец-то переосмыслить ситуацию и оказать Украине мощную военную помощь.

"Тогда война будет продолжена и, скорее всего, не в пользу российского диктатора. Он хорошо понимает этот риск, потому и совершает ракетные удары", — резюмировал Романенко.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

29 декабря российские оккупанты нанесли крупнейшую серию ракетных ударов и ударов дронов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Мишенью была вся страна.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупанты 29 декабря атаковали Украину 158 ракетами различных типов и дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Враг наносил удары по объектам критической, промышленной и военной инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

В Запорожье, Днепре и Одессе 30 декабря – День траура по погибшим в результате российской атаки.

В Запорожье количество жертв возросло до 9 человек. В Днепре погибли 6 мирных жителей, в Одессе оккупанты оборвали жизни четверых невинных людей.

Все подробности массированного удара по Украине читайте в материале: Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Игорь Романенко новости Украины война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:58 Украина
Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап

09:00 Эксклюзивы
ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:28

В Севастополе раздался мощный взрыв: что известно

09:58

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

09:58

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:37

"Россия атаковала 4 часа": в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

09:00

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапЭксклюзив

Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФУдар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ
08:47

Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

08:46

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:45

В чем смысл карательных ударов по украинским городаммнение

07:44

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

Реклама
06:07

Когда ждать "черного лебедя" в России?мнение

05:50

Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработаетВидео

05:30

Мобилизация 500 тысяч: украинцам назвали новые правила призыва на службу в армию

04:30

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

03:43

Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя висить магниты на холодильник

03:05

Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

02:30

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

01:28

У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

29 декабря, пятница
23:51

"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

23:46

В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

23:08

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

Реклама
23:04

Залужный уволил Мартынюк после заявления об "истерике" родителей военных

22:59

Закружит - и сразу в омут с головой: три знака зодиака встретят любовь в январе

22:41

"На ковер": Польша отреагировала на нарушение воздушного пространства ракетой РФ

22:13

Перспективы безрадостны: британский эксперт рассказала, когда закончится война

21:32

"Стремится уничтожить Украину": Байден призвал остановить Путина после ракетного удара

21:09

Ветеринар рассказал о пяти предупреждающих признаках того, что собака вот-вот нападет

21:07

Ефросинина показала себя до и после макияжа

21:00

"Мамы в истерике прощаются с сыновьями": помощница Залужного сделала циничное заявление

20:49

В Украине резко изменилась цена на автогаз: сколько стоит сейчас

20:49

Кабаева прижалась к чужому мужчине: фото попало в сеть

20:32

Копия Топалов: Тодоренко показала, как выглядит ее младший сын

20:04

Удар ВСУ привел к ликвидации большинства экипажа "Новочеркасска": названо число

19:57

"Чем больше будем производить дома, тем устойчивее будет экономика", — министр экономики Юлия Свириденко

19:52

Как быстро заснуть за 2 минуты: мужчина поделился военным лайфхаком

19:48

Ивлееву официально судили за организацию "голой" вечеринки

19:37

Порывы ветра будут 36 м/с: синоптики предупреждают об опасности

19:36

В России идет откат к военному коммунизму: что это значитмнение

19:21

Мобилизация за рубежом: как Украина планирует привлечь к службе мужчин за границей - Мусиенко

19:10

Непростое время для Украины: в ВСУ озвучили планы на 2024 год

19:08

Лунный календарь 30 декабря 2023: критический день для людей со слабой психикой

Реклама
19:05

Гражданам Украины поднимут зарплаты за работу в условиях интенсивных обстрелов

18:41

Повреждены более полусотни домов: в Смеле много пострадавших, среди них - ребенокФото

18:32

Зеленский внезапно приехал в Авдеевку

18:29

Чем заткнуть дырки от мышей: 3 лучших способа, которые не оставят грызунам ни единого шанса

18:25

Немецкий генерал высказался о "заморозке" войны и контрнаступлении ВСУ

18:17

Половина Москвы может остаться без света: эксперт назвал важное условие

18:14

Эктор Хименес-Браво восхитил Сеть фото с передовой с украинскими воинами

17:48

Украина повысила ставки по Крыму, Путин рискует остаться без флота – Bloomberg

17:25

Куда нужно спать головой: как правильно поставить кровать по фен-шуй

17:24

"Людей много": Мусиенко высказался о снижении призывного возраста и мобилизации заключенных

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять