"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

Украине нужно выстоять в этом противостоянии, а для этого необходимо постоянно усиливать ПВО, причем не только в столице.

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Игорь Романенко объяснил, почему РФ не перестанет наносить ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/odeskaODA, t.me/dnipropetrovskaODA

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что российские оккупанты будут продолжать наносить ракетные удары по Украине. Их эскалация будет зависеть от возможностей РФ, а такие возможности у захватчиков есть.

"Они ставят себе амбициозные задачи. Только послушайте, что заявляет высшее руководство России – захватить новые города и чуть ли не всю левобережную Украину! Конечно, эти заявления пустые, но чтобы хоть как-то их подкрепить, они наносят массированные ракетные удары по Киеву, чтобы показать своему обществу их мощь", - сказал Романенко в интервью ТСН.

Эксперт отметил, что Украине нужно выстоять в этом противостоянии, а для этого необходимо постоянно усиливать ПВО, причем не только в столице, так как это единственная возможность уберечь города и людей.

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Романенко добавил, что Кремль не жалеет миллиарды на ракеты, поскольку у РФ накоплены миллиарды от продажи нефти и газа.

"Путину совсем не жалко выбрасывать на ветер миллионы долларов в виде напрасно потраченных ракет. Путин четко знает, чего он хочет. Звериными атаками на украинские города он хочет добиться так называемого перемирия на уже захваченных украинских территориях. Но это совсем не значит, что он остановит войну. Ему нужно время, чтобы восстановиться, закрепиться на захваченных территориях, провести там псевдовыборы и продолжить агрессию", - сказал военный эксперт.

По его словам, Путин спешит, потому что западные партнеры могут наконец-то переосмыслить ситуацию и оказать Украине мощную военную помощь.

"Тогда война будет продолжена и, скорее всего, не в пользу российского диктатора. Он хорошо понимает этот риск, потому и совершает ракетные удары", — резюмировал Романенко.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

29 декабря российские оккупанты нанесли крупнейшую серию ракетных ударов и ударов дронов по Украине с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Мишенью была вся страна.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупанты 29 декабря атаковали Украину 158 ракетами различных типов и дронами Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 114 вражеских целей. Враг наносил удары по объектам критической, промышленной и военной инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

В Запорожье, Днепре и Одессе 30 декабря – День траура по погибшим в результате российской атаки.

В Запорожье количество жертв возросло до 9 человек. В Днепре погибли 6 мирных жителей, в Одессе оккупанты оборвали жизни четверых невинных людей.

Все подробности массированного удара по Украине читайте в материале: Удар по роддому в Днепре и станции метро в Киеве: что известно о ракетной атаке РФ.

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