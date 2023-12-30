В Севастополе раздался мощный взрыв: что известно

В Минобороны РФ заявили, что утром 30 декабря Военно-морские силы Украины направили на Крым беспилотный катер, но его якобы удалось уничтожить.

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В РФ заявили об уничтожении морского дрона / Коллаж: Главред, фото: virtual-sevastopol.ru, скриншот

Во временно оккупированном Севастополе утром 30 декабря раздался мощный взрыв.

Как сообщает Крым. Реалии, инцидент произошел в 9:44 по местному времени.

"От взрыва в центральной части Севастополя задрожали окна. В настоящее время российские (оккупационные — ред.) власти и военные РФ ситуацию не комментировали", — говорится в сообщении.

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В Министерстве обороны РФ заявили, что утром 30 декабря Военно-морские силы Украины направили на Крым беспилотный катер, но его якобы удалось уничтожить.

"30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Чёрного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Telegram-канал Крымский ветер уточняет: "Минвранья рф доложило, что уничтожило морской беспилотник ВСУ. Если это и так, то это всего лишь разведка".

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины полностью уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" Военно-морского флота агрессора России в порту оккупированной Феодосии. Судя по всему, судно перевозило взрывоопасный груз, что привело к мощному взрыву. Оккупанты потеряли уже третий БДК, ранее они "хотели" использовать корабли для высадки десанта. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Напомним, в порту оккупированной РФ Феодосии повреждено еще одно российское судно в результате взрыва десантного корабля "Новочеркасск" 26 декабря.

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