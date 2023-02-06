Буданова на посту главы разведки заменит заместитель руководителя ОП - нардеп Гончаренко

Главным кандидатом на пост начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны вместо Кирилла Буданова является заместитель руководителя Офиса президента Андрея Ермака Роман Машовец. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
"На должность главы ГУР несколько кандидатов, основной на эту минуту - заместитель главы Офиса президента Роман Машовец", - написал он.
Кадровые перестановки в высших эшелонах власти
Ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Вечером 5 февраля руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил - министр обороны Украины Алексей Резников вскоре уйдет в отставку. А новым министром будет нынешний руководитель Главного управления разведки военного ведомства Кирилл Буданов.
Кроме того, говорил Арахамия, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины - Василий Малюк. Сейчас они выполняют обязанности руководителей в этих структурах.
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