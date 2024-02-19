Над городом - столб черного дыма: в оккупированной Макеевке прогремели взрывы

В Макеевке, вероятно, "прилет" в нефтебазу врага.

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"Бавовна" в Макеевке прогремела утром 19 февраля / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, скриншот

Утром в понедельник, 19 февраля, во временно оккупированной Макеевке прогремела серия взрывов. Позже над городом поднялся густой черный дым.

В то же время очевидцы подтвердили звуки попаданий, вероятно – во вражескую нефтебазу.

Как пишут российские пропагандистские Telegram-каналы, над Донецком и Макеевкой "отработала" российская противовоздушная оборона.

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Но местные жители слышали и "прилеты". В Сети появились кадры сильного задымления над Макеевкой. Местные жители говорят, что после "бавовны" в городе частично обесточен Красногвардейский район.

Над Макеевкой поднимается черный дым / скриншот

Густой черный дым в Макеевке / скриншот

Последствия "бавовны" в Макеевке / скриншот

По данным мониторингового Telegram-канала monitor, взрыв в Макеевке прогремел на вражеской нефтебазе.

Смотрите видео - В Макеевке - "прилет" по нефтебазе:

Как сообщал Главред, 9 декабря в Макеевке также прогремели взрывы и вспыхнул огромный пожар на местной нефтебазе.

Местные жители сообщали, что, вероятно, пожар вспыхнул после "прилета" по нефтебазе - так у российских оккупантов были запасы горючего. Незадолго до этого захватчики сообщали о "работе ПВО".

В ночь с 14 на 15 февраля в Курской области Российской Федерации была атакована нефтебаза. Согласно информации источников, это была операция Главного управления разведки.

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