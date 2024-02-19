Над городом - столб черного дыма: в оккупированной Макеевке прогремели взрывы

Утром в понедельник, 19 февраля, во временно оккупированной Макеевке прогремела серия взрывов. Позже над городом поднялся густой черный дым.
В то же время очевидцы подтвердили звуки попаданий, вероятно – во вражескую нефтебазу.
Как пишут российские пропагандистские Telegram-каналы, над Донецком и Макеевкой "отработала" российская противовоздушная оборона.
Но местные жители слышали и "прилеты". В Сети появились кадры сильного задымления над Макеевкой. Местные жители говорят, что после "бавовны" в городе частично обесточен Красногвардейский район.
По данным мониторингового Telegram-канала monitor, взрыв в Макеевке прогремел на вражеской нефтебазе.
Смотрите видео - В Макеевке - "прилет" по нефтебазе:
Как сообщал Главред, 9 декабря в Макеевке также прогремели взрывы и вспыхнул огромный пожар на местной нефтебазе.
Местные жители сообщали, что, вероятно, пожар вспыхнул после "прилета" по нефтебазе - так у российских оккупантов были запасы горючего. Незадолго до этого захватчики сообщали о "работе ПВО".
В ночь с 14 на 15 февраля в Курской области Российской Федерации была атакована нефтебаза. Согласно информации источников, это была операция Главного управления разведки.
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