ГУР не подтверждает наличие иранских ракет у россиян

Глава разведки МО Кирилл Буданов назвал информацию о якобы передаче иранских баллистических ракет России недостоверной.
В кулуарах форума "Украина. Год 2024" у Буданова поинтересовались данными разведки по передаче России Ираном новых видов ракетного вооружения, что глава ГУР возразил.
"Их (ракет - Главред) нет. Это все не соответствует действительности", - ответил Буданов.видео дня
Также глава ГУР отметил, что Россия не применяла широко северокорейские ракеты.
"Северокорейские ... несколько было использовано, но сказать, что это было масштабное применение... это не соответствует действительности", - отметил Буданов.
Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах?
Fateh - 110-иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля-земля". Ракета разработана Ираном на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" - путем добавления системы наведения.
В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытаний и ударов. Дальность полета ракеты заявлена как 300 км. Особенностью этого поколения стало усовершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель.
Zolfaghar-иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.
Иран передал России баллистику
Раньше Reuters писало о передаче Ираном для России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110 / Zolfaghar дальностью до 700 км.
Тогда собеседники агентства утверждали, что некоторые ракеты поставлялись России через Каспийское море, другие - самолетом. В Иране заявили, что таких"поставок будет больше".
Россия тем временем помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в сфере ракетостроения, противовоздушной обороны и военной электроники. Например, Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.
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