ГУР не подтверждает наличие иранских ракет у россиян

Кроме того, по данным разведки, Россия всего несколько раз применила против Украины ракеты КНДР.

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Утверждалось, что Тегеран передал Москве баллистику для ударов на 700 км / коллаж Главреда, фото: скриншот YouTube, СНБО

Глава разведки МО Кирилл Буданов назвал информацию о якобы передаче иранских баллистических ракет России недостоверной.

В кулуарах форума "Украина. Год 2024" у Буданова поинтересовались данными разведки по передаче России Ираном новых видов ракетного вооружения, что глава ГУР возразил.

"Их (ракет - Главред) нет. Это все не соответствует действительности", - ответил Буданов. видео дня

Также глава ГУР отметил, что Россия не применяла широко северокорейские ракеты.

"Северокорейские ... несколько было использовано, но сказать, что это было масштабное применение... это не соответствует действительности", - отметил Буданов.

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах? Fateh - 110-иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля-земля". Ракета разработана Ираном на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" - путем добавления системы наведения. В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытаний и ударов. Дальность полета ракеты заявлена как 300 км. Особенностью этого поколения стало усовершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель. Zolfaghar-иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Иран передал России баллистику

Раньше Reuters писало о передаче Ираном для России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110 / Zolfaghar дальностью до 700 км.

Тогда собеседники агентства утверждали, что некоторые ракеты поставлялись России через Каспийское море, другие - самолетом. В Иране заявили, что таких"поставок будет больше".

Россия тем временем помогает Ирану улучшить его возможности по сбору спутниковых данных и предлагает помощь Тегерану в сфере ракетостроения, противовоздушной обороны и военной электроники. Например, Тегеран планирует закупить у России истребители Су-35. Также страна хочет закупить другую военную технику, в том числе радары и ударные вертолеты.

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