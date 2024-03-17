8 регионов России атаковали дроны: были мощные взрывы на одном из НПЗ

На Славянском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар после атаки дронов.

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8 регионов России атаковали дроны/ коллаж: Главред, фото: скрин

В ночь на воскресенье, 17 марта, в восьми регионах страны-агрессора России произошли взрывы, сообщалось об атаке беспилотниками.

В частности, ночью жители Славянска-на-Кубани Краснодарского края России сообщили о взрывах и пожаре в городе на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщали Telegram-каналы и российские пропагандисты.

По предварительной информации, дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. Российские пропагандисты подтвердили факт атаки. При этом они попытались убедить, якобы беспилотники "были нейтрализованы", хотя на видео атаки дронов, которые появились в сети, видны мощные взрывы и огонь на НПЗ после ударов.

видео дня

Другие пропагандисты позже сообщили, что на территории завода в Славянске-на-Кубани произошло локальное горение и отметили, якобы основная площадь пожара уже ликвидирована. По их словам, пострадал один работник. В 3:33 местные власти сообщили, что пожар на территории Славянского НПЗ ликвидирован полностью, добавив, что во время атаки от сердечного приступа погиб один человек.

Атака на Славянский НПЗ в РФ/ скрин

Беспилотники заметили в 8 регионах РФ

Местные власти и местные жители сообщали о беспилотниках, которые заметили в 8 регионах страны-агрессора России.

В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладкий отмечал, что в регионе пролетали 4 дрона, и отметил, что в результате атаки была повреждена линия электропередач и газоснабжение.

В Краснодарском крае сообщалось о сбитии нескольких беспилотников. В результате падения одного из них произошел пожар на НПЗ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитых дронах на подлетах к Москве. По его словам, два дрона якобы "сбили" в Домодедово.

В минобороны страны-агрессора России признали, что произошла массированная атака дронами на 8 регионов РФ. При этом российское оккупантское ведомство говорит, что якобы было сбито 4 дрона в Московской области, 3 – в Белгородской, 2 – в Калужской, 1 – в Орловской, 1 – в Ростовской, 4 – в Ярославской, 3 – в Курской, 17 – в Краснодарском крае.

Атаки на НПЗ России

В ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg 14 марта писало, что в результате атак украинскими беспилотниками в предыдущие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

17 марта сообщалось, что дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области – там вспыхнули пожары. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

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