Стрельба на Киевщине: представитель ТЦК, вероятно, открыл огонь по мужчине

Инцидент произошел на территории одного из предприятий в Киевской области.

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Стрельба на Киевщине / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Кратко:

В сети распространяется видео, как, вероятно, сотрудник ТЦК стреляет по мужчине

Министерство обороны уже начало проверку данного инцидента

В пятницу, 15 ноября, в соцсетях появилось видео со стрельбой в Киевской области. Отмечалось, что представитель ТЦК якобы стрелял в мужчину в селе Счастливое.

Заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии УП заявила, что инцидент произошел на территории одного из предприятий в Киевской области. По предварительной информации, выстрелы произвел представитель добровольческого формирования территориальной общины.

видео дня

"Пострадавших нет. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа", - добавила она.

В то же время, в Министерстве обороны Украины сказали, что изучают информацию об инциденте с применением оружия сотрудником территориального центра комплектования в Счастливом.

Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.

"В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.

Стрельба на Киевщине - видео:

Напомним, как ранее сообщал Главред, 24 июля в Харьковской области произошла стрельба между украинскими военными. В результате инцидента погибли три военнослужащих, еще четыре получили ранения.

18 июня в Киеве неизвестный совершил нападение на водителя припаркованного авто, открыв по нему огонь из оружия. Под огонь попал казахский журналист оппозиционер Айдос Садыков, который известен своей критикой власти Казахстана.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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