В плену РФ погибли более 200 украинских военных – Associated Press

Еще 245 украинских военных были убиты россиянами сразу после сдачи в плен.

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Более 200 украинских военных погибли в плену РФ / Коллаж: Главред, фото: 4 ОТБр, pixabay

Кратко:

В некоторых случаях внутренние органы пленных отсутствуют

В РФ пытаются скрыть предполагаемые пытки

С начала полномасштабного вторжения в российском плену погибли более 200 украинских военных, многие из них умерли от пыток. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что из более 5 тысяч украинских военнопленных, которых Россия репатриировала в Украину, по меньшей мере 206 погибли в плену. Еще 245 украинских военных, по данным прокуратуры, были убиты россиянами сразу после сдачи в плен.

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Ожидается, что число погибших военнопленных будет расти по мере возвращения и опознания большего количества тел, но судмедэксперты сталкиваются со значительными трудностями при определении причин смерти, отметило AP.

В некоторых случаях внутренние органы отсутствуют, а в других – создается впечатление, что синяки или травмы были скрыты или удалены.

Украинские чиновники говорят, что частая репатриация изуродованных и разлагающихся тел указывает на попытку РФ скрыть предполагаемые пытки, голод и плохое медобслуживание в десятках тюрем в России и на временно оккупированных территориях Украины.

AP взяло интервью у родственников 21 погибшего украинского военнопленного. Вскрытия, проведенные в Украине, показали, что пятеро из них умерли от сердечной недостаточности (включая солдат, которым было 22, 39 и 43 года), четверо умерли от туберкулеза или пневмонии, еще трое скончались соответственно от инфекции, асфиксии и тупого ранения головы.

ООН, правозащитники и украинские судмедэксперты указывают на системное насилие в российских тюрьмах как на вероятную причину многих смертей. При этом эксперты подчеркивают: при нормальных условиях большинство из этих солдат можно было спасти.

Обмен пленными "1000 на 1000" - последние новости

Как писал Главред, по результатам переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая, удалось достичь важной договоренности: обмен 1000 на 1000.

В частности, в воскресенье, 25 мая, Украина вернула еще 303 своих защитника из российского плена. Киев и Москва завершили третью часть обмена в формате 1000 на 1000 человек.

На этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Кроме того, домой возвращаются 70 защитников Мариуполя.

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Что известно о The Associated Press? Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

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