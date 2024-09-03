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Сюрприз будет уже в 2024 году: "Нострадамус" из Индии назвал дату конца войны в Украине

Юрий Берендий
3 сентября 2024, 19:03
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Мужчина, которого называют "индийским Нострадамусом", предсказал, когда закончится российское вторжение в Украину - это может произойти сравнительно быстро.
Сюрприз будет уже в 2024 году: 'Нострадамус' из Индии назвал дату конца войны в Украине
Когда закончится война в Украине - "Нострадамус" из Индии сделал прогноз / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Астролог, которого называют "индийским Нострадамусом" Кушал Кумар рассказал, когда закончится война в Украине и предупредил о риске "ужасного сценарция расширения войны". Об этом сообщает Daily Star.

Хотя некоторые скажут, что это ослепительно очевидные открытые цели, Кумар использовал для этого ведическую астрологическую карту. Для тех, кто не знает, чард основан в индуистской культуре и считается "картой нашей кармы", использующей расположение планет и звезд.

The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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Кумар также утверждает, что предсказал, когда закончится вторжение Путина. По его словам, сначала будет хуже, а потом лучше.

"Существует вероятность беспрецедентного сценария ужасно расширенной войны в сентябре 2024 года. Он имеет тенденцию протянуться вплоть до конца текущего 2024 года и может протянуться до мая 2025 года, когда может быть достигнуто урегулирование", - сказал он.

Однако, он предупредил, что перед этим может быть еще один сюрприз, начиная с середины октября 2024 года.

"Это может привести к окружению сил, когда линии снабжения будут либо ограничены, либо вообще заблокированы. И это может вызвать огромную и огромную ужасную ситуацию. Это указание на планетарные влияния можно интерпретировать и так. Война на море, охватывающая одну из горячих точек мира, может стать свидетелем ожесточенных боевых действий, которые откроют новый фронт. Как уже было сказано, урегулирование, затишье может наступить на всех основных фронтах войны в мае 2025 года, где-то в период с середины мая до середины октября 2025 года"", - резюмировал он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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