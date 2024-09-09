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Чего не должно быть в составе: нутрициолог рассказала, как выбрать пельмени

Сергей Кущ
9 сентября 2024, 11:12
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Чтобы выбрать действительно качественные и вкусные пельмени, нужно обращать внимание на несколько ключевых факторов.
Какие покупные пельмени самые лучшие
Какие покупные пельмени самые лучшие / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Выбор пельменей в магазине может стать настоящим вызовом, ведь на прилавках огромное количество брендов и видов этого популярного блюда.

Чтобы выбрать действительно качественные и вкусные пельмени, нужно обращать внимание на несколько ключевых факторов, которые помогут избежать низкокачественных продуктов и выбрать максимально полезный вариант, рекомендует украинский нутрициолог Людмила Матишинец.

Кто такая Людмила Матишинец?

Людмила Матишинец - доказательный нутрициолог с опытом более 4 лет. В своих соцсетях она регулярно делится советами по питанию и выборе продуктов.

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Как правильно выбрать хорошие пельмени?

Эксперт советует выбирать пельмени с простым и понятным составом теста. Оптимальный состав включает всего несколько компонентов: мука, яйцо, вода, соль и растительное масло. Избегайте продуктов с добавками, которые могут ухудшить вкус и качество теста, такими как загустители, консерванты или химические улучшители вкуса.

Одним из главных критериев выбора хороших пельменей является мясо. Матишинец рекомендует избегать пельменей с мясом механического или ручного обваливания. Такое мясо включает в себя измельченные отходы: жилы, кости, жир и другие ненужные части. Оно значительно ухудшает качество и полезность продукта. Лучше выбирать пельмени, в которых указано мясо высшего сорта или хотя бы первой категории.

Пропорции начинки и теста

Хорошие пельмени должны содержать достаточное количество начинки и иметь тонкое тесто. Если тесто слишком толстое, это признак того, что производитель экономит на мясе. Оптимальная пропорция — около 50% начинки и 50% теста. Пельмени с тонким тестом более легкие и менее калорийные.

Отсутствие искусственных добавок

Пельмени с большим количеством усилителей вкуса, красителей и консервантов стоит избегать. Натуральные ингредиенты не только улучшают вкус, но и делают продукт более полезным для здоровья. Обращайте внимание на наличие таких добавок, как Е-номера, а также искусственных ароматизаторов.

Смотрите видео о том, как выбрать пельмени:

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