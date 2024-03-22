Сколько нужно варить пельмени: неожиданный ответ просто сразит наповал

Пельмени (так же, как и хинкали и равиоли) являются одним из самых любимых блюд на столе. Секрета тут нет никакого, ведь кроме того, что они сытные и вкусные, пельмени являются очень практичным полуфабрикатом и при этом чрезвычайно просты при приготовлении.
Наверняка, практически каждый сталкивался с приготовлением пельменей. При этом существуют разные способы – от поджаривания до варки в кипятке. Однако для многих остается вопрос о том, сколько нужно варить пельмени.
Сколько нужно варить пельмени
Разные производители указывают разное время, которое необходимо для того, чтобы сварить пельмени. Это зависит от состава и технологии производства пельменей.
Однако общепринято, что среднее время составляет, примерно, от четырех до двенадцати минут. Меньшее количество времени необходимо для пельменей маленького размера и приготовленных из птицы. А вот для более крупных пельменей, которые сделаны из говядины и свинины, необходимо больше времени для варки.
Как и сколько варить пельмени на плите
Если вы решили приготовить пельмени в воде, важно помнить о том, что необходимо следить за тем, чтобы они не слипались под влиянием кипятка. Поэтому аккуратно выложите пельмени в воду и перемешивайте, не позволяя им слипаться и "прилипать" ко дну кастрюли.
После того, как пельмени всплывают на поверхность, и вода закипает, можно засекать время отсчета. После этого следует переключить плиту на медленный огонь и варить их ещё 5–10 минут.
Смотрите видео - как легко и вкусно приготовить жареные пельмени:
Сколько варить замороженные пельмени
Любителям пельменей стоит помнить о том, что замороженное лакомство стоит варить чуть дольше. Пельмени из морозилки варят на 1–2 минуты дольше, чем те, которые вы слепили только что.
Также стоит учитывать и то, что пельмени могут слипаться после погружения в кипящую воду. Это происходит из-за склеивания крахмала, который присутствует на поверхности теста. Важно следить за пельменями и не давать им слипнуться.
Нужно ли солить воду при варке пельменей
Рассчитывайте так, чтобы вода полностью покрывала пельмени в кастрюле, иначе есть риск их слипания. Соль в воду с пельменями добавляют по вкусу, но оптимальным считается количество из расчета 1 чайная ложка соли на 1 литр воды.
Гурманы также советуют некоторые пряности, которые добавят пикантности. В частности, в кастрюлю с пельменями можно добавить несколько листиков лаврового листа и несколько горошин душистого перца.
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