УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как правильно варить вареники — самый быстрый рецепт

25 февраля 2021, 16:02

Получить действительно вкусное блюдо из вареников и при этом не допустить, чтобы они разварились, очень просто - главное знать один секрет.

Как быстро и правильно варить вареники / goodfon.ru

Украинские вареники всегда славились разнообразием начинок и нежным тестом. Ароматное блюдо с картофелем, вишней, сыром, приправленное сметаной, никого не оставит равнодушным.

Многие эксперты говорят, что настоящие вареники должны быть со сладкой начинкой, и они предпочитают экспериментировать с разными ягодами и фруктами. Самыми знаменитыми являются вареники с вишней, но не менее вкусным и ароматным получается блюдо с черникой, яблоками, черешней, сладким творогом.

Но традиционные украинские вареники делают с картошкой, вареники с вишней, вареники с грибами, и вареники с капустой.

Но чтобы ваши вареники были по-настоящему вкусными важно знать, как их правильно готовить.

Главред расскажет, как варить вареники, чтобы они не разваливались.

Как варить вареники с картошкой

Вам понадобиться:

  • Вареники - 15-20 шт;
  • Вода - 0,5 литра;
  • Соль.

Воду в кастрюле доводим до кипения, немного подсолить, затем выкладываем вареники. Варить вареники с картошкой на слабом огне 10 минут. Как вареники всплыли, варим еще 5 минут.

Сливаем воду, вареники надо переложить на тарелку. Добавляем сметану и сливочное масло. По желанию можно сделать поджарку из лука и морковки.

Как варить вареники в пароварке

Набрать в отсек для жидкости воду, перевести пароварку во включенный режим на 25 минут. Через 5 минут закипит вода, к этому времени выложить вареники на поднос пароварки, накрыть крышкой и установить над паром.

Читайте такжеКак варить пельмени правильно – простой рецепт

Важно, что на подносе вареники должны размещаться свободно, чтобы пар обрабатывал вареники по всей поверхности.

Готовить вареники с картошкой, с вишней и творогом - 20 минут на нижнем уровне пароварки, 25 на среднем и 30 на верхнем.

Сколько варить вареники с картошкой, творогом, вишней

  • С картошкой варить вареники 15 минут, так-как картошка уже готова.
  • Вареники с капустой и грибами - 12-15 минут.
  • Вареники с творогом варить 10 минут, но если в начинку добавляли муку или манку, то на 5 минут дольше.
  • Вареники с вишней варить 15 минут до момента, когда тесто полностью сварится.

Как приготовить вареники - видеорецепт:

вареники рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Газ 104 – в Личный кабинет внесли важные измененияГаз 104 – в Личный кабинет внесли важные изменения Как варить пельмени правильно – простой рецептКак варить пельмени правильно – простой рецепт Какие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знатьКакие алименты в 2021 предусмотрены в Украине: что надо знать Как правильно варить картошку — пошаговый рецептКак правильно варить картошку — пошаговый рецепт Как продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчинКак продержаться дольше в постели: 8 лайфхаков для мужчин
Следующий материал

Последние новости

16:48
В Укргидрометцентре рассказали, к какой весне готовиться украинцам
16:48
Гороскоп на 26 февраля для всех: деловой рост, ложная гордыня и запрет на алкоголь Видео
16:45
Cyberpunk 2077 продолжает обрастать новыми проблемами Видео
16:25
До 15 лет тюрьмы и конфискация имущества: кому грозит наказание за коллаборационизм Видео
16:19
Украина сделала дрон-"камикадзе" для ударов по боевикам и россиянам
Реклама
16:17
Экс-министру Рудьковскому сообщили о подозрении в похищении нынешнего "слуги народа"
16:15
Появилась дата выхода и трейлер фильма Армия Мертвецов Снайдера Видео
16:02
Как правильно варить вареники — самый быстрый рецепт Видео
15:50
В Укртелекоме и Киевстаре ответили на требование блокирования Telegram-каналов Видео
15:42
Раскрыта судьба многострадального экшена Anthem от BioWare Видео
15:20
До +16 в Украине: синоптик назвала самые теплые области Видео
15:19
"Кормить свиней не собираюсь": в Кривом Роге в школе вспыхнул скандал из-за подарка учителю Видео
15:09
Эксперт объяснил, почему решение о блокировании Telegram-каналов и сайтов не даст результата Видео
15:09
Попытка военного переворота и обострение кризиса: что происходит в Армении Видео
15:01
Стало известно, как доказали вину Жерара Депардье в изнасиловании Видео
15:00
Православный календарь на март 2021: Масленица и Великий пост Видео
14:44
Samsung пообещала четыре года обновлений для своих смартфонов – список
14:12
Момент упущен: почему переворот в Армении снова рискует сойти на "нет" мнение
14:11
Дивный изменчивый мир – вышел новый трейлер PS5-эксклюзива Returnal Видео
13:48
Погода на март месяц 2021 года в Украине: названы самые холодные дни Видео
Реклама
13:34
В Украине суд потребовал заблокировать LiveJournal, РБК и еще сотни сайтов Видео
13:24
В проекте Від пацанки до панянки 2021 кардинально поменяли правила
13:10
Анонсирована новая королевская битва во вселенной PUBG Видео
13:02
Медведчук в 2014 году рассказал Суркову о "мандате" от Порошенко по обмену пленными на Донбассе Видео
12:58
В Украине Шарий объявлен в розыск Видео
12:47
Врачи назвали хронический бронхит ранним предупреждающим знаком смертельной болезни Видео
12:36
Добавки для похудения: два ингредиента показали впечатляющие результаты Видео
12:35
Бренд Anker опередил Apple и выпустил магнитный пауэрбанк для iPhone 12 Фото Видео
12:34
В моду на весну-лето входит total black: одежда, которую мы должны полюбить Фото Видео
12:19
День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 25 февраля, а что нужно Видео
12:04
Дэвид Финчер снимает фильм Убийца с Майклом Фассбендером
12:01
Азовсталь получил международный сертификат
11:23
В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса Видео
11:18
Сериал Локи 2021 получил новую дату выхода Видео
10:44
В Одессе живодерка выбросила кота с десятого этажа и добила ножом Видео
10:40
Детокс-вода для здоровья: польза и мифы Видео
10:39
Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки Видео
10:38
Андрей Джеджула стал отцом второй раз
10:23
Вакцинация в Киеве началась: стало известно, кто первым получил укол Видео
10:03
СМИ узнали о возвращении "каналов Медведчука" под брендом телеканала из Львова Видео
Реклама
09:58
Вакцинация в Украине от COVID-19: назван регион-лидер Видео
09:58
В Днепре военные угрожали и "травили" школьников, просивших перейти на украинский Видео
09:54
Огурец: семь удивительных преимуществ для здоровья Видео
09:30
Эксперт назвал нарушения при регистрации вакцины CoviShield в Украине Видео
08:48
В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков Видео
08:39
Байден отменил очередной резонансный указ Трампа Видео
08:35
Кулебины фантазии: почему Украине пока не "светит" энергорынок ЕС мнение
08:10
Министр назвал причину подорожания продуктов и сказал, чего ожидать Видео
07:44
Какими продуктами можно убрать авитаминоз и укрепить иммунитет Видео
07:37
В Киеве температура превысит +10 градусов – синоптик Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять