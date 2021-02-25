Как правильно варить вареники — самый быстрый рецепт

Как быстро и правильно варить вареники / goodfon.ru

Украинские вареники всегда славились разнообразием начинок и нежным тестом. Ароматное блюдо с картофелем, вишней, сыром, приправленное сметаной, никого не оставит равнодушным.

Многие эксперты говорят, что настоящие вареники должны быть со сладкой начинкой, и они предпочитают экспериментировать с разными ягодами и фруктами. Самыми знаменитыми являются вареники с вишней, но не менее вкусным и ароматным получается блюдо с черникой, яблоками, черешней, сладким творогом.

Но традиционные украинские вареники делают с картошкой, вареники с вишней, вареники с грибами, и вареники с капустой.

Но чтобы ваши вареники были по-настоящему вкусными важно знать, как их правильно готовить.

Главред расскажет, как варить вареники, чтобы они не разваливались.

Как варить вареники с картошкой

Вам понадобиться:

Вареники - 15-20 шт;

Вода - 0,5 литра;

Соль.

Воду в кастрюле доводим до кипения, немного подсолить, затем выкладываем вареники. Варить вареники с картошкой на слабом огне 10 минут. Как вареники всплыли, варим еще 5 минут.

Сливаем воду, вареники надо переложить на тарелку. Добавляем сметану и сливочное масло. По желанию можно сделать поджарку из лука и морковки.

Как варить вареники в пароварке

Набрать в отсек для жидкости воду, перевести пароварку во включенный режим на 25 минут. Через 5 минут закипит вода, к этому времени выложить вареники на поднос пароварки, накрыть крышкой и установить над паром.

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Важно, что на подносе вареники должны размещаться свободно, чтобы пар обрабатывал вареники по всей поверхности.

Готовить вареники с картошкой, с вишней и творогом - 20 минут на нижнем уровне пароварки, 25 на среднем и 30 на верхнем.

Сколько варить вареники с картошкой, творогом, вишней

С картошкой варить вареники 15 минут, так-как картошка уже готова.

Вареники с капустой и грибами - 12-15 минут.

Вареники с творогом варить 10 минут, но если в начинку добавляли муку или манку, то на 5 минут дольше.

Вареники с вишней варить 15 минут до момента, когда тесто полностью сварится.

Как приготовить вареники - видеорецепт: