Лучший вариант для дома и квартиры: какие породы кошек самые ласковые - список

Выбор кошки для проживания в квартире или на дачном участке достаточно сложная задача. Главред выяснил, какая порода кошек самая ласковая и самая ручная.

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Лучшие породы кошек для жизни в квартире - самые ласковые породы кошек / Коллаж Главред, фото: pexels

Жизнь с кошками приносит огромную радость благодаря их уникальным характерам. Каждое животное имеет свой темперамент, который формируется под влиянием различных факторов, и не только породы. Однако некоторые породы кошек известны своей склонностью к более сдержанному поведению. Эксперты AnimalWised в видео на YouTube рассказали, какие самые ласковые породы кошек.

Американская короткошерстная

Американская короткошерстная отличается своей независимостью, терпеливостью и спокойствием. Они хорошо взаимодействуют с детьми и могут жить с другими животными при условии правильного знакомства.

"Эти кошки самостоятельно развлекаются, однако важно обеспечить им качественную среду для обогащения, особенно если они проводят много времени в одиночестве", - отмечают эксперты AnimalWised.

Что известно о AnimalWised AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Британская короткошерстная

"Эта порода отличается своей спокойной натурой", - объясняют специалисты.

Британская короткошерстная самая нежная порода кошек и предпочитает отдых в теплых местах и легко адаптируется к различным условиям жизни. Она идеально подходит для тех, кто ищет ласковое и независимое животное, которое не требует постоянного внимания.

Шантильи Тиффани

Эти кошки известны своей умностью и наблюдательностью.

"Они легко учатся и привлекают внимание хозяев ласковым мяуканьем", - рассказывают эксперты.

Эта порода ценит спокойную жизнь и не требует большой активности, хотя им важно обеспечить достаточно игрушек и активности.

Берман

"Берман - это очень общительная и ласковая порода, которая не любит оставаться в одиночестве", - подчеркивают эксперты.

Они идеально подходят для семей, которые много времени проводят дома. Важно обеспечить берманам надлежащий уход и активность, чтобы избежать проблем с лишним весом.

Мейн-кун

Эти большие и универсальные кошки приспосабливаются к любой среде.

"Мейн-куны - дружелюбные, терпеливые и спокойные, что делает их идеальными домашними животными", - отмечают специалисты.

Они любят играть, но не склонны к разрушительному поведению.

Смотрите видео о том, какая порода кошек самая послушная:

Рэгдолл

Рэгдоллы известны своей кротостью и спокойным характером.

"Эти кошки любят проводить время в семейном кругу, но не требуют постоянного внимания", - объясняют эксперты.

Несмотря на их независимость, им необходима физическая и психическая стимуляция для поддержания здоровья.

Персидская

"Персы предпочитают покой и не любят шумных мест", - отмечают специалисты.

Они чувствительны к изменениям и нуждаются в стабильной обстановке. Эти кошки любят отдыхать и проводят много времени в уходе за собой.

Русская голубая

Русские голубые кошки осторожны с посторонними, но, получив доверие, становятся невероятно преданными.

"Они устанавливают сильную связь со своими владельцами, не становясь слишком зависимыми", - отмечают эксперты AnimalWised.

Турецкая ангора

Эти коты особенно активны и любят лазить по высоким местам.

"Несмотря на свою активность, они хорошо приспосабливаются к квартирной жизни и ласковы к своим хозяевам", - добавляют специалисты.

Шотландская вислоухая

Шотландские вислоухие - тихие и дружелюбные.

"Они быстро находят общий язык с семьями, в частности с детьми", - отмечают эксперты.

Они могут оставаться в одиночестве, если имеют интересную среду для обогащения.

Какие породы кошек самые тактильные

Также, на YouTube-канале Animal Wised был представлен рейтинг "Десять самых любящих и ласковых пород кошек".

В этом списке можно найти таких пушистиков, как рэгдолл, русская голубая, сиамская, мейн-кун, норвежская лесная, персидская, экзотическая короткошерстная, сомалийская, бенгальская, а также смешанные породы котов.

"В приютах для животных вы найдете большое количество котов, которые с нетерпением ждут сна в теплой постели рядом с кем-то, кто их любит", подчеркивают эксперты.

Характер котов может варьироваться, независимо от их породы, что делает каждого из них особенным.

Смотрите видео о том, какой тип кошек самый ласковый:

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