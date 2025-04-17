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Доллар и евро внезапно "взлетели": сколько будет стоить валюта перед выходными

Руслана Заклинская
17 апреля 2025, 18:37
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Курс евро приблизился к историческому максимуму.
Доллар и евро внезапно 'взлетели': сколько будет стоить валюта перед выходными
НБУ повысил курс доллара и евро / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 18 апреля
  • Сколько будет стоить евро перед выходными

Национальный банк Украины повысил курс доллара на пятницу, 18 апреля. Официальный курс американской валюты вырос на 16 копеек. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Официальный курс доллара США на 18 апреля установили на уровне 41,38 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Евро также вырос в цене - официальный курс европейской валюты установлен на уровне повысили до 47,00 грн/евро. Сравнивая с предыдущим днем, евро подорожал на 18 копеек. Таким образом, гривна демонстрирует постепенное ослабление и относительно доллара, и относительно евро.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 ситуация также отражает общую тенденцию к ослаблению гривны:

  • котировки доллара США колебались в пределах 41,40-41,43 грн за доллар (покупка/продажа);
  • курс евро держался на уровне 47,03-47,04 грн за евро.

На наличном рынке курс доллара повысился 10 копеек и достиг 41,40 гривен.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, 16 апреля официальный курс доллара снизился на 14 копеек - до 41,17 грн. В то же время евро подешевел на 41 копейку - до 46,61 грн, свидетельствуют данные НБУ.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что в марте-апреле гривна укрепляется, а предложение валюты выросло. Украинцы стали больше продавать доллары, тогда как спрос на них существенно снизился - с 41 млн долларов в феврале до 17 млн в апреле.

Как сообщал Главред, сейчас главной валютой для формирования курса в Украине остается доллар США, но НБУ работает над постепенным переходом к евро. Как сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, это связано с евроинтеграционным курсом страны и важностью ЕС как торгового партнера.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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