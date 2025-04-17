Доллар и евро внезапно 'взлетели': сколько будет стоить валюта перед выходными

Курс евро приблизился к историческому максимуму.

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НБУ повысил курс доллара и евро / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Каким будет курс доллара 18 апреля

Сколько будет стоить евро перед выходными

Национальный банк Украины повысил курс доллара на пятницу, 18 апреля. Официальный курс американской валюты вырос на 16 копеек. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Официальный курс доллара США на 18 апреля установили на уровне 41,38 грн/долл. Таким образом, гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Евро также вырос в цене - официальный курс европейской валюты установлен на уровне повысили до 47,00 грн/евро. Сравнивая с предыдущим днем, евро подорожал на 18 копеек. Таким образом, гривна демонстрирует постепенное ослабление и относительно доллара, и относительно евро.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 ситуация также отражает общую тенденцию к ослаблению гривны:

котировки доллара США колебались в пределах 41,40-41,43 грн за доллар (покупка/продажа);

курс евро держался на уровне 47,03-47,04 грн за евро.

На наличном рынке курс доллара повысился 10 копеек и достиг 41,40 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, 16 апреля официальный курс доллара снизился на 14 копеек - до 41,17 грн. В то же время евро подешевел на 41 копейку - до 46,61 грн, свидетельствуют данные НБУ.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что в марте-апреле гривна укрепляется, а предложение валюты выросло. Украинцы стали больше продавать доллары, тогда как спрос на них существенно снизился - с 41 млн долларов в феврале до 17 млн в апреле.

Как сообщал Главред, сейчас главной валютой для формирования курса в Украине остается доллар США, но НБУ работает над постепенным переходом к евро. Как сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, это связано с евроинтеграционным курсом страны и важностью ЕС как торгового партнера.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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