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"Это была тщательно спланированная провокация": Подоляк об убийстве военнопленных в Еленовке

29 июля 2022, 15:02

Целью этой операции является сокрытие военных преступлений и пыток, а также дискредитация ВСУ.

Михаил Подоляк
Подоляк назвал обстрел Еленовки тщательно спланированной операцией РФ / офис президента Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал циничной провокацией обстрел Еленовки на Донбассе, который устроили российские оккупанты. Они ударили по колонии, где удерживали украинских военнопленных. Свою реакцию Подоляк опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что удар по колонии был тщательно спланирован российскими оккупантами. В этом населенном пункте ВСУ не имеют военных целей.

"Масштабность и скорость информационной кампании российских пропагандистов свидетельствуют о том, что это была именно спланированная, организованная акция. Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который было попадание, за несколько дней до преступления. Классическая, циничная, продуманная false flag operation (операция под фальшивым флагом - Главред)", - написал Михаил Подоляк.

Он убежден, что целью этой операции является сокрытие военных преступлений и пыток, а также дискредитация ВСУ.

"Российские истерические заявления на опережение, что удар нанесен по пленным украинским защитникам, - это чтобы создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных сил. Мотив понятен. Настоящие личности погибших будет устанавливать украинская разведка и спецслужбы", - добавил Подоляк.

Подоляк считает, что РФ чувствует приближение тактических поражений и поэтому вновь и вновь будет прибегать к "людоедских провокаций".

Украина требует от ООН и других международных организаций исключения России из их состава.

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Напомним, сегодня, 29 июля, российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где русская армия держала военнопленных украинских защитников.

В Минобороны РФ утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

Основатель и первый командир полка "Азов", полковник Нацгвардии Андрей Билецкий отметил, что в той колонии также находились украинские бойцы из полка "Азов". На всех причастных к обстрелу оккупантов Билецкий объявил охоту.

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