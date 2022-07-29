"Это фильм о его кончине": Ющенко объяснил, что положит конец правлению Путина

Ющенко, Путин / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин считает, что демократия и свобода украинского народа ставит под угрозу существование его имперского режима, и потому стремится уничтожить Украину, какой она есть сегодня.

Третий президент Украины Виктор Ющенко в комментарии "Телеграфу" рассказал, что демократия и свобода могут положить конец правлению Путина.

"Наибольшее, чего всегда боялся путин, — для него украинский пример это фильм о его кончине. Демократия и свобода, если она придет в россию, это будет последний день существования режима путина, потому он все время должен демонстрировать своей нации, что самодержавие, империя, православие это те ценности, которые нужно исповедовать", — подчеркнул Ющенко.

"Уничтожить Украину, уничтожить нацию, государство, — он это считает "проектом антироссия". Потому что чем больше будет иметь Украина опыта в демократии и свободе, тем меньше жизни остается российскому политическому режиму", - добавил он.

Читайте также"Лежит в луже мочи": Арестович спрогнозировал "страшный" конец ПутинаНапомним, ранее три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко – призывают подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ не был обманом, остановив Россию.

Экс-президенты в своем обращении напомнили, что почти 30 лет назад пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность.

Также мы сообщали, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейль отреагировал на полномасштабную войну России в Украине. Он назвал это "концом для Путина".

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