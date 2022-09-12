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Комдив сбежал, бросив солдат: пленный рассказал, как ВСУ сожгли оккупантов на Харьковщине

12 сентября 2022, 12:49

Контрнаступление ВСУ деморализовало войска ВС РФ и те окончательно утратили веру в победу.

Комдив сбежал, бросив солдат: пленный рассказал, как ВСУ сожгли оккупантов на Харьковщине
Пленный оккупант РФ / Скриншот

В Харьковской области командование оккупационных войск РФ бросило своих солдат и сбежало от наступления ВСУ.

Об этом рассказал один из пленных оккупантов на допросе. Видео его признаний публикует СБУ.

По его словам, российские солдаты, брошенные своим командованием во главе с командиром дивизии Скворцовым, были "сожжены" шквальным огнем ВСУ.

Подразделение взятого в плен 20-летнего российского гранатометчика дислоцировалась в районе Чугуева Харьковской области.

Пленный говорит, что контрнаступление ВСУ деморализовало войска ВС РФ и те окончательно утратили веру в победу.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", - сказал он.

Оккупант добавил, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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