"Идет война, а не спецоперация": главный российский коммунист устроил истерику

Коммунист Геннадий Зюганов устроил истерику из-за войны в Украине / скриншот

Лидер российской коммунистической партии Геннадий Зюганов признал "спецоперацию" войной и призвал к всеобщей мобилизации.

Прозрел главный коммунист РФ прямо на заседании КПРФ в Госдуме. Он обратился к депутатам с призывом объявить мобилизация на территории всей России, пишет Sota.

"Чем специальная военная операция отличится от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идёт война, и проиграть её мы не имеем право. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы", - заявил Зюганов.

Видео дня

Напомним, что пока в России "прозревают", украинские военные разгромили "самую престижную" 1-ю гвардейскую танковую армию РФ, которую готовили к войне с НАТО и обороне Москвы. На её восстановление понадобятся годы.

Также сообщалось, что эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Читайте также: